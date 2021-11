C'è Barattolo il mercatino di artigianato sarà in centro

MACERATA Oggi ritornano in centro storico i banchi del tradizionale mercatino dell'antiquariato, collezionismo, artigianato artistico e vintage Il Barattolo arricchiti di nuovi e originali prodotti. Questa terza edizione della stagione sarà anche l'ultima in veste tradizionale, prima di lasciare spazio ai Mercatini di Natale dell'8, 12 e 19 dicembre.

Gli addobbi

Comunque anche oggi potrebbe essere il momento giusto per incominciare a pensare agli addobbi per la casa e per l'albero, al presepe e ai regali. E per questo si potranno acquistare decorazioni uniche per la casa, deliziosi pacchi regalo con le prelibatezze gastronomiche del territorio e ancora complementi d'arredo, porcellane, argenti inglesi, stampe, libri, fumetti, dischi in vinile, rigatteria di ogni genere, piccoli oggetti d'epoca di uso quotidiano, collezionismo vario, abiti e accessori vintage, bigiotteria di prego, cucito creativo, lavori a maglia e all'uncinetto, biancheria della nonna. In piazza della Libertà, come sempre, ci saranno i prodotti enogastronomici della nostra tradizione. Insomma, una giornata da trascorrere in centro a spasso tra le bancarelle e gli oggetti che sicuramente cattureranno l'attenzione di grandi e piccini e regaleranno una giornata da gustare.

