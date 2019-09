Busta paga pesante, è stangata cinque rate da restituire subito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAMACERATA Restituzione busta paga pesante, arriva l'ennesima mazzata per lavoratori e famiglie del cratere sismico. Entro il 15 ottobre, infatti, dovrà essere restituita non una ma ben cinque rate in un'unica soluzione, quelle che vanno da giugno ad ottobre. A lanciare l'allarme su una situazione che rischia di penalizzare ulteriormente l'economia di un'area già alle prese con enormi disagi e dove la ricostruzione, a tre anni dal sisma, ancora non c'è, è la Cisl che chiede al governo un immediato decreto che annulli «questa...