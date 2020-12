Buoni spesa per chi sceglie i locali di Colmurano

IL REPORTAGE

MACERATA Ultima domenica in zona gialla anche per i ristoratori della provincia di Macerata prima dello stop imposto dal decreto Natale per i giorni festivi e prefestivi. Asporto e delivery uniche possibilità allo scattare del rosso che per la categoria vuol dire rinunciare a una buona fetta del fatturato. Gran parte della popolazione ha comunque scelto la giornata di ieri per un'ultima uscita domenicale a pranzo prima del 7 gennaio.

I commenti

«Il trend è stato positivo - ha spiegato Gabriele Liberti, titolare dell'agriturismo Roccamaia a Pievebovigliana di Valfornace -, siamo stati abbastanza combattuti nel prendere le prenotazioni vista l'incertezza dei giorni scorsi. Da una parte capisco queste misure, ma non sono sicuramente i ristoranti i luoghi del contagio». L'agriturismo resterà chiuso totalmente: «Dicembre era il periodo in cui si lavorava di più, restiamo però fiduciosi: il nostro lavoro continua con l'azienda agricola e speriamo comunque che queste misure contribuiscano all'abbassamento del contagio». Sul fronte ristori si aspettava un aiuto maggiore: «Qualcosa c'è stato ma non sostanzioso perché le spese continuano a esserci».

La posizione

Appelli inascoltati già da prima, invece, per Rossano Orso, del ristorante Orso di Civitanova Marche. «Le istituzioni e la politica si sono dimenticata di noi - ha affermato -, il nostro settore è quello più penalizzato perché vive di eventi. Siamo chiusi e dobbiamo puntare forte sull'asporto, ma a dicembre avevamo il 25% del nostro fatturato annuo e ho dovuto annullare 150 prenotazioni per Natale». Entrate che non ritorneranno: «Ospitavamo le più grandi aziende del territorio, mentre a Capodanno i veglioni occupavano tutte le sale - ha continuato Orso -, ci hanno messo una settimana per prendere una decisione che noi già immaginavamo». Non rimane che l'asporto: «Ci consente di rimanere a contatto con la nostra clientela - ha concluso -, il ristoro economico è stato minimale perché calcolato in un periodo tranquillo come quello di aprile. La nostra voce non è considerata». Sottolinea la questione delle cene aziendali anche Moreno Tartabini, del Ponte dei Canti a San Severino Marche: «Fino al 23 sarebbero state entrate certe anche per le cene tra amici - ha ribadito -. Il 24 e il 25 dicembre sarei rimasto chiuso come negli anni passati. Per quanto riguarda gli altri giorni devo ammettere di essere stato già pronto con l'asporto e di aver optato fin da subito su questo servizio, che anche ieri ha fatto registrare ottimi numeri». Sui ristori, invece: «Qualcosa è arrivato ma non molto, per fortuna non ho un affitto da pagare». È alla ricerca della luce lo staff dell'Osteria dei fiori di Macerata. «Sarà Natale e festa tutti i giorni se sapremo condividere la buona tavola», si legge in una mail inviata ai clienti. Fornelli accesi, consegna a domicilio e asporto tutti i giorni, dunque, oltre all'ultima apertura domenicale: «Abbiamo lavorato bene ma c'è molta incertezza per i prossimi giorni - ha affermato Letizia Carducci -, i conti si faranno in futuro, ora si vive alla giornata fino alla prossima scadenza. La seconda trance del ristoro è stata più veloce, c'è un automatismo migliore, spero funzioni anche in questa nuova occasione».

Andrea Mozzoni

