«Buona la prima ma per un giudizio occorre aspettare»

I TIMORI

MACERATA «Sono contento che la viabilità attorno alle Casermette non sia collassata con l'apertura delle due nuove scuole. Però mi riservo di attendere un paio di mesi prima di dare un giudizio definitivo sul funzionamento della circolazione in tutta la zona». Riccardo Sacchi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, non aveva lesinato preoccupazioni sul possibile intasamento di veicoli in una zona molto trafficata. Alla luce degli ottimi risultati dei primi due giorni di operatività di Alighieri e Mestica esprime una soddisfazione con riserva.

La prudenza

«Ero preoccupato e non l'ho mai nascosto continua - che la collocazione delle scuole in quell'area potesse creare problemi alla viabilità. Il fatto che non sia accaduto è positivo, ma non voglio sbilanciarmi oggi in trionfalismi. Io credo che molto di questo sia dovuto al fatto che su strada sono stati operativi ben 30 agenti della polizia locale che hanno aiutato a smaltire e a velocizzare il traffico nei vari snodi stradali. Accanto a questo anche la buona predisposizione dei cittadini che, forse allarmati dai rischi di ingorghi, hanno utilizzato percorsi alternativi o hanno affidato i loro figli al trasporto pubblico per farli arrivare a scuola. Sono soddisfatto ma prudente. Preferisco attendere un paio di mesi per dare una valutazione effettiva della nuova viabilità». Anche perché, seppur gradualmente, è chiaro che l'impegno della polizia locale non potrà essere così massiccio come in queste prime 48 ore. «Voglio osservare la situazione proprio alla luce del fatto che non si potranno concentrare per sempre tanti vigili urbani per il solo campus scolastico conclude Sacchi-: aspetto che la situazione sia andata a regime e poi potrò dare una valutazione reale».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA