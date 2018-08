Buon vivere, arte e accoglienza Macerata promossa dai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TENDENZAMACERATA Tanti i turisti in città per apprezzare le nostre bellezze e le iniziative culturali proposte. La nostra è una città accogliente e aperta a diversi tipi di turismo, dalle gite organizzate al turismo fai da te. «Siamo dell'Alto Orvietano, precisamente di Ficulle racconta Alfonso, pensionato in vacanza con la moglie Giuliana e ci siamo organizzati da soli. Abbiamo scelto Senigallia come base per girare le Marche una decina di giorni. Oggi siamo a Macerata per la prima volta e abbiamo iniziato il nostro giro della città...