Build the future, il Comune punta sulla prevenzione

IL PROGETTO

MACERATA Al via domani la novità di quest'anno di Build The Future, il progetto di educazione e prevenzione alle varie forme di dipendenze rivolto alle giovani generazioni realizzato nelle scuole elementari e medie inferiori della città dall'amministrazione comunale di Macerata in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3. Si tratta della Factory. Le attività creative e la loro realizzazione nel tessuto urbano che costituiscono il tratto distintivo di Build The Future, infatti, acquistano da quest'anno uno spazio fisso nel Centro per Famiglie del Comune di Macerata, in viale Indipendenza, all'interno dello spazio verde della Croce Verde, dove verranno svolte le attività della seconda fase del progetto.

Il luogo

Lo spazio della Factory, è stato immaginato come un luogo in cui, attraverso l'ideazione e la realizzazione di manufatti, supportata dal team creativo del progetto, i ragazzi abbiano modo di incontrarsi ed impegnarsi in un obiettivo comune da condividere poi con il resto della cittadinanza. Alla Factory, inoltre, proprio per accompagnare i ragazzi nelle delicate fasi dell'adolescenza, è sempre prevista la presenza di almeno un operatore psicosociale con cui confrontarsi. Lo spazio è aperto anche ai bambini delle primarie che saranno invitati a ideare e decorare una sorta di labirinto - tema del passaggio, della guida - in plexiglass da installare in uno dei parchi cittadini. La factory potrà essere frequentata ogni mercoledì dalle 17 alle 19 fino ad aprile 2020 e naturalmente sarà aperta ai genitori di tutti gli studenti.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA