Bretella a Villa Potenza quasi pronta Partiti i lavori per la nuova rotonda

LE INFRASTRUTTURE

MACERATA Un'estate di cantieri nel territorio per la Provincia di Macerata. L'ente guidato dal presidente Antonio Pettinari è impegnato su più fronti, ad iniziare dall'area di Villa Potenza dove si sta procedendo a creare una nuova rotatoria che fa parte del progetto della bretella che collegherà la provinciale 77, Villa Potenza-Sambucheto, con la provinciale 361, Villa Potenza-Montecassiano. I lavori stanno procedendo spediti: si sta allestendo la rotatoria sulla 361, sul resto della strada è stata eseguita la massicciata che si dovrà stabilizzare per poi procedere all'asfaltatura. Si stanno creando i canali per la regimazione delle acque, sia sul rettilineo che sulla rotatoria.

L'impegno

L'impegno di spesa del progetto è di 800mila euro e prevede la costruzione di una strada a due corsie che collegherà la rotatoria esistente sulla provinciale 77, nei pressi del Foro Boario, alla strada provinciale 361. Tra i lavori da effettuare anche lo spostamento a una altezza superiore di due tralicci di energia elettrica, di media tensione, che si trovano nei pressi del tracciato. La nuova strada sarà importante per tutta questa zona del Potenza poiché qui confluiscono numerose arterie, alcune collegate anche con la provincia di Ancona, con relativo traffico. Al tempo stesso permetterà di alleggerire il congestionamento della viabilità a borgo Pertinace di Villa Potenza: di fatto escluderà la frazione da tutto il traffico proveniente da Macerata e diretto a Montecassiano, Montefano e Osimo, e viceversa. Il cantiere, avviato nei primi mesi del 2020, è riuscito anche a lavorare in parte durante il periodo del lockdown, nel rispetto delle norme vigenti, fino a quando sono stati disponibili i materiali necessari. L'intervento ricade nel territorio di Macerata e completa la variante di Villa Potenza, costruita nel 2014. La realizzazione della bretella è stata avviata dopo la stipula di una convenzione della Regione Marche con l'amministrazione provinciale, a cui è stata demandata la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori. Cantieri della Provincia sparsi ovunque, come testimoniano i lavori in corso sulla strada Piangiano nel comune di Treia. L'intervento sta richiedendo molto tempo poiché si tratta di mettere in sicurezza e bonificare un versante ampio, interessato da un importante dissesto idrogeologico, che si è fortemente aggravato a seguito del sisma 2016. Sul tratto interessato sono state eseguite importanti opere di ricostruzione del piano stradale e nei prossimi giorni si procederà alla asfaltatura. Per la manutenzione di questo tratto di provinciale sarà importante anche una corretta regimazione delle acque dei fondi a monte della strada. Il progetto ha un valore complessivo di 900 mila euro. In corso i lavori di asfaltatura sulla provinciale AcquacaninaMaddalena di Bolognola. L'opera ha un costo complessivo di 200 mila euro: il tratto interessato dai lavori è quello maggiormente danneggiato ed è quello che si trova più in quota e pertanto è anche il più panoramico. Infine conclusi i lavori del tratto bianco della provinciale Bivio Agolla-Montelago, strada risultata danneggiata dalle intemperie che e necessitava di manutenzione del piano viario, da Agolla, piccola frazione di Sefro, a Montelago, per circa 5 km.

Mauro Giustozzi

