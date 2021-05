Bravi: «Evitare la realizzazione di una discarica nel Maceratese»

LA PROPOSTA

MACERATA «La soluzione migliore sarebbe quella di evitare la realizzazione di una nuova discarica in provincia». È questa la posizione del sindaco di Recanati, Antonio Bravi, dopo il comitato ristretto dei sindaci dell'Ata3. «Potrebbero esserci soluzioni alternative alla discarica provinciale - dice - , tenendo conto che l'obiettivo è anche quello di ridurre i rifiuti in discarica». Secondo il primo cittadino recanatese, tra qualche settimana si potrebbe uscire dalla situazione di stallo degli ultimi mesi: «La decisione - dice - è stata quella di sospendere momentaneamente la discussione dell'annullamento dei siti individuati dal piano delle discariche. Resta valida la richiesta dei 21 Comuni di portarlo in discussione, ma si è concordato di attendere i riscontri sulle analisi delle schede tecniche che saranno realizzati dalla Oikos. Il risultato di questa ricerca - prosegue - potrebbe sciogliere il nodo perché, forse, molte delle aree inserite nel piano potrebbero già essere escluse. Ne nascerebbe un alleggerimento e la fine delle contrapposizioni tra Comuni».

La verifica

Dopo la verifica della Oikos, infatti, bisognerà valutare se individuare un sito o attendere il piano regionale dei rifiuti per il quale comunque è richiesto almeno un anno di tempo. Recanati risulta però, tra tutti i Comuni, quella più coinvolta per via dei 14 siti, sugli 80 totali, individuati nel suo territorio: «È anche per questo - dice Bravi - che sin dall'inizio abbiamo contrastato in tutti i modi il piano: votandolo contrariamente in assemblea e facendo ricorso al Tar. Le schede tecniche dimostrano che tutti i 14 siti recanatesi non sono idonei dal punto di vista tecnico. Ci aspettiamo - conclude - che questo sia confermato dal lavoro che sta facendo Okios».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

