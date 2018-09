Braccianti sfruttati nei campi Turni di 12 ore per pochi euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIMACERATA Raccoglievano insalata per dodici ore al giorno, sottopagati. Dodici erano migranti alloggiati presso una Onlus, nove tra di loro erano richiedenti asilo. Nei guai per sfruttamento del lavoro e caporalato il proprietario di una azienda agricola, che si trova tra i Comuni di Recanati e di Montelupone. È questa la situazione che i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, ha portato alla luce in seguito ad un servizio di controllo straordinario del territorio. L'attivitàNella giornata...