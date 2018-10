Borgani: «Tutto bene, ora aspettiamo i fatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONTROPARTE MACERATA «È un'iniziativa onorevole, che merita apprezzamento e che rientra nell'ambito di quanto riscontrato dalla perizia dello psichiatra Massimo Piccozzi». A parlare è l'avvocato Gianfranco Borgani che ha commentato così la volontà di Luca Traini di creare una onlus per risarcire le sue vittime. Tra queste gli assistiti da Borgani, Mahamadou Toure (il più grave tra i feriti, che ha rischiato la vita in via dei Velini) e Makam Diaby (al quale Traini aveva sparato senza colpirlo), per i quali l'avvocato aveva chiesto...