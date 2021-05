Bonus spesa agli sgoccioli già erogati 200mila euro

GLI AIUTI

MACERATA Da un lato contributi economici a sostegno di famiglie, lavoratori e commercianti e dall'altro iniziative che coinvolgono bambini ed anziani in vista dell'estate per far riappropriare anche queste due categorie, tra le più colpite dal covid, di quella socialità mancata in tanti mesi vissuti dentro le proprie abitazioni.

I progetti

Francesca D'Alessandro, assessore comunale alle Politiche sociali, traccia il quadro di quanto si è già fatto sotto forma di contributi economici a favore di chi è più in difficoltà ma anche dei progetti che a breve partiranno ed in cui il sostegno del Comune è prioritario. Che la situazione sociale in città sia critica lo testimonia il crescente numero di richieste di sostegno che perviene agli uffici comunali e che viene testimoniato anche dalle cifre delle erogazioni sinora effettuate attraverso i vari bonus e sostegni governativi e comunali. Sui buoni spesa per l'emergenza covid le domande sono state, tra prima e seconda tranche, oltre 1200 di cui 900 erogate per circa 200mila euro per cui restano da distribuire 20mila euro e si è praticamente al termine di questo fondo che non ha scadenza ma va ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le erogazioni

Per quanto riguarda invece i cinquemila euro dall'Apm per buoni farmacie sono rimasti disponibili 1.500 euro, con 170 tessere erogate. «La terza azione che abbiamo messo in campo per contrastare gli effetti della crisi economica portata dal coronavirus ricorda la D'Alessandro- è il progetto Il Cuore grande di Macerata. Il Comune ha messo 40mila euro iniziali, anche se dovremo implementare al più presto non appena avremo contezza della disponibilità. Con il crowdfunding sono stati invece raccolti più di 10mila euro. Le domande arrivate al momento sono 105 e sono state evase 49 richieste, per 27.588 euro. Richieste che arrivano sia dalle famiglie che dai lavoratori che non hanno più reddito sino ai commercianti che dopo un lungo periodo di chiusura si trovano in difficoltà, sono nell'impossibilità di pagare gli affitti, hanno accumulato dei debiti e quindi rischiano di non poter più riaprire le attività. Poi di recente l'amministrazione comunale ha deciso di creare un apposito fondo di 30mila euro per aiutare ulteriormente le famiglie in difficoltà. In particolare con un sostegno nel seguire i propri figli nel fare i compiti, figli ai quali potrà essere affiancato così un educatore ed altre situazioni simili per favorire lo svolgimento quotidiano di una vita che in qualche maniera causa covid è stata stravolta». Se questi sono gli interventi concreti l'amministrazione comunale vuole dare la possibilità a bambini e anziani in questa estate alle porte di riappropriarsi di quella socialità venuta meno nei lunghissimi mesi caratterizzati dalla pandemia.

Il cantiere

«E' in cantiere e partirà a breve, - sottolinea l'assessore D'Alessandro - il 14 giugno, Estate in quartiere 7x7 che vede coinvolte sette zone del capoluogo, una settimana per quartiere, dove i bambini dai 6 ai 14 anni saranno protagonisti in laboratori a tema ad esempio su sport, arti, per finire il sabato nell'ultima giornata che vedrà il coinvolgimento delle famiglie. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con la cooperativa Il Faro ed è totalmente gratuita».

La colonia

«A questa si affianca la colonia estiva al mare a Civitanova per i giovani realizzata in collaborazione con l'Uisp: saranno rispettate tutte le norme anti-covid nel trasporto dei ragazzi ed il Comune parteciperà con una sua quota ad integrare il costo che le famiglie sosterranno per questo servizio. Entrambe le iniziative sono aperte anche a ragazzi disabili. Infine per gli anziani, oltre al tradizionale servizio di trasporto alle terme, abbiamo pensato di organizzare dei concerti lirici in centro a loro dedicati ed itinerari in città e nel territorio con tappe eno-gastronomiche che contribuiranno a restituire agli anziani quella voglia di uscire e socialità persa nell'ultimo anno di covid».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA