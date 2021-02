Bonus per la spesa e sostegno sugli affitti «Famiglie da aiutare»

GLI AIUTI

MACERATA Il Covid non è solo emergenza sanitaria ma anche economica e sociale. Che impatta sulle famiglie maceratesi che sempre di più sono in difficoltà e che chiedono aiuto al Comune per sostenere il costo degli affitti, la spesa, visto il calo del reddito o in molti casi la perdita del posto di lavoro. L'amministrazione comunale per affrontare questa situazione che rischia di peggiorare nei prossimi mesi ha messo in campo una molteplicità di iniziativa che vanno dal contributo per pagare l'affitto al sostegno per la morosità incolpevole, sino a vari bonus spesa, da quelli governativi a quelli offerti dalla Pro Loco di Macerata e dalla stessa Apm, a cui si affianca il progetto Il grande cuore di Macerata che è in una fase di sviluppo con orizzonti che guardano soprattutto ai prossimi difficili mesi.

La situazione

«La situazione è delicata e grave, ci troviamo ad affrontare una crescita delle necessità dovute al fatto che il lavoro è diminuito o in alcuni casi è stato perso dai maceratesi afferma la vice sindaca nonché assessore alle Politiche sociali, Francesca D'Alessandro -. Sul fronte del contributo affitti, e mi riferisco all'intero anno 2020, sono stati erogati dal Comune 292mila euro che hanno interessato 485 famiglie, intese sia per nuclei di più persone che di singoli. E' un intervento una tantum. Naturalmente questi contributi, come gli altri, vengono erogati in base a requisiti e parametri che sono valutati dagli uffici dei servizi Sociali. Per il 2021 invece, grazie ad un fondo regionale arrivato nelle casse del Comune, avremo 307mila euro da poter utilizzare per quei casi di cosiddetta morosità incolpevole, diverso dal contributo affitti: ossia quando le persone perdono il lavoro o hanno un reddito ridotto che non gli consente più di pagare il canone della propria abitazione possono accedere a questo fondo per tutto questo anno».

Il sostegno

Poi ci sono gli interventi di sostegno alle famiglie in altri ambiti, come quello dei beni primari da acquistare e della spesa alimentare. Qui gli interventi sono di diversa natura, fatti dal Comune ma pure attraverso una rete di solidarietà che coinvolge diverse associazioni cittadine. «Stiamo erogando alle famiglie in difficoltà i buoni spesa arrivati dal governo prosegue la D'Alessandro-: dei 220mila euro destinati a Macerata ne sono stati liquidati finora 70mila euro a beneficio di 463 famiglie che ne hanno fatto richiesta: cento di queste riguardano nuclei familiari con figli a carico. La motivazione prevalente della richiesta è quella di persone che hanno perso il lavoro o per riduzione del reddito disponibile. Voglio ricordare anche l'intervento della Pro Loco di Macerata che ha messo a disposizione la cifra di 2.000 euro sotto forma di 90 gift card da spendere nei supermercati per acquisto di beni di prima necessità: ne sono state erogate 44 ed è un intervento che può essere complementare al buono spesa statale. Anche l'Apm ha contribuito a questa rete di solidarietà scattata a sostegno delle fasce più deboli della popolazione mettendo a disposizione 250 buoni da 20 euro ciascuno per fare acquisti nelle farmacie comunali: finora ne sono stati erogati 72 ed hanno riguardato soprattutto anziani e bambini le fasce di età che maggiormente usufruiscono delle farmacie».

Il progetto

Sullo sfondo però resta il progetto Il grande cuore di Macerata che mette assieme fondi del bilancio comunale all'iniziativa di crowdfunding attivato per sostenere chi è in difficoltà. «E' partito da circa un mese e vogliamo pubblicizzarlo ulteriormente perché ci crediamo molto e perché sarà uno strumento - sottolinea la vice sindaca - importante in vista dello sblocco dei licenziamenti previsto a marzo e di quello degli sfratti a giugno. Per questo, accanto ai 40mila euro di fondi comunali, la raccolta in questa fase iniziale ha toccato 10mila euro dei 60mila che sono il nostro obiettivo: sono 16 le domande pervenute e si rivolge alle categorie più colpite dall'emergenza Covid. Tra le altre forme di contributo che abbiamo messo in campo per le fasce più deboli della popolazioni c'è l'esonero del pagamento della mensa scolastica, del trasporto scolastico, della retta di frequenza dei nidi d'infanzia comunali. Infine vogliamo rilanciare lo sportello Pronto ci siamo! che in una prima fase è servito da supporto per chi aveva necessità di ricevere a casa la spesa o i farmaci. Ora vogliamo ampliare questo servizio telefonico al numero 0733/263026 anche ad un sostegno psicologico da offrire ad una cittadinanza molto provata da questa lunghissima emergenza legata alla pandemia che ha visto aumentare problemi legati a solitudine e depressione delle persone».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA