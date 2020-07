Bonus, no tax area e rimborsi Unimc riparte nel post Covid

LA FORMAZIONE

MACERATA I principali alfieri del Futuro prossimo dell'Università di Macerata sono proprio gli studenti che si iscriveranno all'anno accademico 2020/2021 che segna la ripartenza e rilancio dell'ateneo dopo la pandemia. Tra i punti di forza di Unimc, la didattica, la multimedialità, i suoi percorsi innovativi e inclusivi, con una tradizione prestigiosa che la vedono nella top ten delle classifiche Censis 2020.

I corsi

L'Università offre ben 11 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali in varie aree didattiche. Tre sono poi i corsi di Laurea magistrale impartiti in lingua inglese e otto quelli a titolo doppio o multiplo. A questi si aggiunge la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi, la quale seleziona i migliori diplomati degli Istituti secondari e li destina a un percorso di eccellenza, con l'esenzione dalle tasse l'ospitalità gratuita negli alloggi universitari. L'estate di Unimc ha in agenda gli open day di luglio e agosto di nuovo in presenza dopo l'emergenza Coronavirus. Prima tappa ieri, con oltre 400 iscritti all'Orto dei Pensatori, scelta adeguata a garantire la sicurezza dei presenti tramite la partecipazione a numero chiuso.

La replica

Un'occasione che si replicherà il 27 agosto per i giovani e le loro famiglie di conoscere l'Ateneo di Macerata e ricevere informazioni su corsi di laurea, servizi, procedure, scadenze, costi e benefit per gli studenti. Ciò all'insegna di quello che è più di uno slogan ma un orizzonte vero e proprio per Unimc: Futuro prossimo. Nel dettaglio, dalle 9.30 della mattina, esclusa la pausa pranzo, si sono susseguite le presentazioni dei corsi di Laurea triennali e a ciclo unico dei Dipartimenti di competenza: Economia e diritto; Scienze della formazione, beni culturali e turismo; Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali; Giurisprudenza; e di Studi umanistici. «Al ritorno dei coriandoli, con le lauree, si accompagna quello degli studenti, iniziando proprio da questi due appuntamenti dell'open day. In sostanza, del ritornare a essere umani - ha affermato il rettore Francesco Adornato che ha aperto le attività della giornata salutando i partecipanti -, dal 21 settembre torneremo in aula, una data importante, ci stiamo attrezzando per organizzare gli spazi, ci distribuiremo meglio nella città. Torneremo a essere quelli di prima, fiduciosi e attivi partendo dalla centralità dello studente».

La fiducia

L'Università, come dimostrato anche dal primo open day di ieri, lavora alacremente per superare le difficoltà causate dal Covid. «È stata l'ulteriore dimostrazione che devono cambiare i paradigmi degli atenei e, dunque, anche del nostro, insieme ai linguaggi e alle modalità di operare, lo dico per tutto il corpo accademico - ha spiegato Adornato -, perché proprio la centralità dei nostri studenti significa rendere l'Università ulteriormente e in maniera diffusa, complessiva, a loro misura». Nell'organizzazione generale, inoltre, sale anche l'attesa per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Due settimane fa il Quirinale mi ha chiamato per dirmi come il Presidente non si fosse dimenticato di noi - ha rivelato il Rettore -, lo aspettiamo il 15 ottobre per l'inaugurazione dell'anno accademico. Ripartiremo dal tema condiviso precedentemente con lui, ovvero coltivare la memoria, costruire il futuro» E il futuro di Unimc non può che essere costituito dalla capacità di costituire un'attrattiva verso le nuove generazioni, anche attraverso alcune misure economiche straordinarie. «Tornare in presenza per le attività di orientamento è una grande emozione - ha dichiarato proprio la delegata del Rettore Pamela Lattanzi -, abbiamo accolto moltissimi studenti e le loro famiglie confidando che diventino nostri studenti. Dal punto di vista economico ci sono grandissime opportunità perché Unimc ha fatto un investimento di circa 1,2 milioni di euro in borse di studio, bonus per l'acquisto di libri ed è anche aumentata l'area di esenzione delle tasse. Un impegno rinnovato per sostenere il diritto allo studio a fronte dei costi della vita universitaria, viste anche le difficoltà provocate dall'emergenza sanitaria». Nello specifico, sono stati previsti bonus fino a 500 euro per l'acquisto di libri universitari, pc, tablet o smartphone, oltre che per il pagamento delle spese di viaggio (per chi è fuori sede). Unimc ha poi ampliato fino a 20mila euro di Iseeu la no tax area, ossia la fascia massima di reddito entro la quale non si paga il contributo annuale e ha introdotto significative riduzioni per redditi tra i 20mila e i 40mila euro di Iseeu.

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

