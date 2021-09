Bonus bebè e consultori Ristori per le famiglie messe in crisi dal Covid

IL SOCIALE

MACERATA Un forte impulso alla natalità ed al sostegno sia economico che psicologico delle famiglie più provate dal Covid, l'esaurimento della consegna dei fondi legati al progetto Il Cuore grande di Macerata che si unisce alla nuova tranche di aiuti per 172 mila euro giunti di recente dallo Stato per affrontare la crisi portata dalla pandemia.

Gli obiettivi

Il Comune si muove su più piani per dare sostegno ai nuclei famigliari che più di altri stanno pagando un caro prezzo al Covid, ma allo stesso tempo vuol sostenere le famiglie sia con contributi economici legati a buoni spesa o per pagare canoni di affitto e bollette che attraverso sussidi a favore della natalità. Questo grazie all'opera che l'amministrazione Parcaroli svolge all'interno dell'Ambito Sociale 15 composto da nove comuni del territorio. «La famiglia rappresenta il primo, insostituibile ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto in cui si impara a conciliare diritti e doveri. esordisce la vice sindaca Francesca D'Alessandro -. La Regione Marche ha posto un'attenzione particolare all'attuazione di interventi più specifici rivolti al sostegno dei nuclei familiari e al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni locali attraverso la legge regionale 30 che ha per indirizzo interventi rivolti alle famiglie. Una legge che prevede l'erogazione di finanziamenti attraverso gli enti locali destinati alle famiglie per il superamento di situazioni di disagio economico e sociale nonché per favorire ed incrementare la natalità. Ebbene grazie al finanziamento di 63mila euro, suddiviso in base alla popolazione residente dunque quasi il 50% della somma destinato a Macerata, abbiamo stilato tre progetti che stanno partendo in queste settimane».

I destinatari

Interventi che si svilupperanno in ambiti strettamente legati alle esigenze dei nuclei familiari bisognosi di un supporto non solo economico ma anche psicologico. «Abbiamo approvato tre azioni meritevoli di essere sostenute afferma la D'Alessandro -. La prima è il sostegno alle nascite a cui verranno destinati parte di questi aiuti: le famiglie che avranno un figlio percepiranno un bonus destinato a chi, pur nelle difficoltà e nella crisi legata al Covid, guarda al futuro con fiducia. Sarà anche un contributo contro la denatalità di questi tempi, un'attenzione verso la famiglia. La seconda azione è indirizzata ad aiuti economici che andranno a beneficio di quei nuclei familiari che accusano particolari fragilità e difficoltà mentre la terza gamba di questo progetto riguarda la mediazione familiare, il potenziamento dei consultori perché in questo periodo è fondamentale supportare a livello psicologico le famiglie poiché purtroppo le relazioni si stanno deteriorando. Cercheremo di implementare questa azione sfruttando anche lo strumento online per garantire il massimo della privacy rispetto a chi si presenta allo sportello e magari ha delle titubanze a farlo. Il malessere psicologico esiste ma fatica ad emergere: in particolare ne soffrono gli adolescenti ma pure le relazioni all'interno della coppia spesso sono critiche. E' necessaria una protezione psicologica e non solo economica. Questi 63mila euro sono stati suddivisi al 50% a favore della natalità, il 30 % aiuti economici e il 20% restante allo sportello di mediazione familiare». Aiuti che vengono eroganti anche grazie al progetto Il cuore grande di Macerata. Per la raccolta fondi il Comune aveva stanziato, inizialmente, 40mila euro che sono stati quasi tutti erogati mentre attraverso il crowdfunding sono stati raccolti altri 17mila euro: oltre 140 le domande pervenute, l'età media dei richiedenti è stata di 45 anni, con richieste soprattutto per spese legate alle utenze domestiche e solo in maniera minima per il pagamento delle mense scolastiche e per gli asili nido comunali. «Sono rimaste poche migliaia di euro che dobbiamo ancora erogare a chi ne ha fatto richiesta conclude la vicesindaca - visto anche che la scadenza dell'invio delle domande è fissata al 31 ottobre. Il dato importante è che c'è stata rapidità nella distribuzione di questi sussidi proprio per venire incontro alle necessità immediate delle persone. Devo dire che complessivamente tra tutti i sostegni diretti o indiretti che abbiamo distribuito in questo anno sono stati oltre mille i cittadini che hanno beneficiato di questi strumenti».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA