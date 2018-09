Bonifici incassati dagli hacker Truffati quattro imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEMACERATA Gli hacker intercettano la fattura inviata via email, cambiano l'Iban e incassano il bonifico. In provincia denunciati quattro casi in pochi mesi: vittime della nuova maxi truffa imprenditori e professionisti. Un vero e proprio allarme. All'acquirente viene fornito un nuovo Iban su cui effettuare il pagamento della merce. Molti fiutano il raggiro e cestinano l'e-mail, ma qualcuno cade nel tranello. E in provincia sono finiti in mano ai truffatori del web versamenti fino a ventimila euro. L'escamotageL'ultimo caso ha visto...