Blitz contro lo spaccio scattano due denunce

LA SICUREZZA

MACERATA Eroina, cocaina, marijuana, hashish sono le sostanze sequestrate dalla Guardia di finanza nel corso di un'operazione messa a segno in questi giorni nel quadro di una vasta attività di controllo finalizzata a stroncare il mercato delle droghe che in questi giorni di festa conosce un'impennata. L'operazione è stata messa a segno dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitanova nel corso di un'azione preventiva suol territorio e ha portato anche a due denunce e a cinque segnalazioni alla prefettura.

L'indagine

Al sequestro i militari sono giunti dopo un'intensa attività investigativa incentrata su alcune persone che si ritenevano legate al traffico locale delle sostanze stupefacenti. Un'attività di controllo discreta ma pressante, durante la quale sono state seguite le mosse delle persone culminata con l'entrata in azione quando gli investigatori hanno ritenuto di avere elementi sufficienti per agire.

Il blitz

Attraverso perquisizioni locali e personali, eseguite con l'ausilio dell'unità cinofila della Compagnia, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 50 grammi di sostanze stupefacenti, tra eroina, cocaina, marijuana e hashish, materiale ritenuto strumentale all'attività di spaccio ed 5.500 euro di denaro contante, in banconote di tagli diversi, ritenuto provento dell'attività illecita. Comne detto, due sono le perosne denunciate, mentre altre cinque sono state segnalate alla Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza. L'attività investigativa proseguirà intensa anche nelle prossime settimane.

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

