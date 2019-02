Blitz al parco di Fontescodella preso il pusher dei minorenni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPERAZIONEMACERATA Spacciava marijuana e hashish a chiunque, ma lui preferiva i minorenni. Ieri l' indomito - è questo l'appellativo scelto dalla polizia prima di stringergli per l'ennesima volta le manette ai polsi - è stato bloccato e arrestato. Era al parco Fontescodella seduto su una panchina all'ombra degli alberi in attesa di qualcuno quando, accortosi di essere osservato, ha preso un involucro e lo ha lanciato tra la vegetazione. Dentro c'erano 14 dosi di hashish già pronte per essere spacciate, per un totale di 20...