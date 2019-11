Bimbi in difficoltà in notevole crescita le richieste di aiuto

LA SOLIDARIETÀ

MACERATA Da 25 anni al servizio dei bambini che soffrono o sono in difficoltà, sia in ambito scolastico che familiare. È la missione del Kiwanis Club di Macerata. Tra i numerosi service fatti in questi anni il sostegno ai servizi sociali comunali, interventi a favore dell'Anffas, un parco giochi per bambini realizzato a Pioraco, la donazione ai bambini della scuola Betti di Valfornace di dieci tablet. In questa seconda parte del 2019 i soci Kiwanis sono impegnati nel sostegno di alcune famiglie con bambini in difficoltà. «Direi che è doveroso parlare dell'attività del Kiwanis proprio nella Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia visto che il nostro club si occupa dei bambini nello spirito del proprio motto: Serving the childrens of the world ha detto il presidente Lauro Cavalieri che da poco ha preso il testimone da Fabio Pistarelli - . Lo facciamo da anni ed è un segno distintivo della nostra attività. Interveniamo su segnalazioni che ci vengono fatte dai soci o, sempre più spesso, anche dai servizi sociali dei comuni del Maceratese. Non è un caso se le donazioni o i sostegni finanziari del Kiwanis Club riguardano non solo nel capoluogo ma anche in comuni dell'entroterra colpito dal terremoto».

Fondi economici messi a disposizione di associazioni o di comuni la cui finalità però è sempre quella del sostegno ai bambini o alle loro famiglie. «Le segnalazioni negli ultimi tempi sono purtroppo aumentate spiega Cavalieri- . La tradizionale cena di Natale che effettueremo a dicembre servirà anche per raccogliere fondi da destinare a due famiglie che vivono nell'hinterland del capoluogo, bisognose di un sostegno che altrimenti non potrebbero dare ai propri figli. Purtroppo queste situazioni sono molto più frequenti rispetto al passato, segno di una crisi che non passa e le cui prime vittime sono proprio i bambini, anello debole della società. L'azione del Kiwanis Club si muove individuando obiettivi precisi, segnalati dai comuni o dai servizi sociali, proprio per non disperdere energie ed essere il più efficaci possibile. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa di concreto e di immediato».

