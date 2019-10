Biglietti in vendita: 2mila prenotazioni per la stagione lirica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CULTURAMACERATA A qualche giorno dalla presentazione delle produzioni e dei cast del Macerata Opera Festival 2020 e in coincidenza con il TTG Travel Experience 2019 di Rimini considerata la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo il Macerata Opera Festival apre la vendita on line e in città dei biglietti per le tre le opere in programma: Tosca, Don Giovanni e Il Trovatore. Sono già oltre 2mila le prenotazioni dei gruppi giunte in...