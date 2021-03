Bertolaso fa tappa a Civitanova

LA VISITA

CIVITANOVA Guido Bertolaso prima di tornare a casa nella sua Santa Vittoria in Matenano nel Fermano da Milano, dove è consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, si è ieri fermato a Civitanova per far visita al sindaco Fabrizio Ciarapica e informarsi sulla situazione del nostro Covid Center e sull'andamento pandemico del territorio. «Un segnale di attenzione che Bertolaso ha sempre e continuamente riservato alla nostra città fin dal momento in cui accettò l'incarico di trasformare la nostra Fiera in Covid Center: il secondo in Italia dopo quello della Fiera di Milano, eccellenze che grazie al contributo generoso dei privati sono stati possibile realizzare e ora si occupano di curare e salvare vite dei nostri cittadini e corregionali. Questa sua attenzione non è mai venuta meno, i nostri rapporti e il suo interessamento sono sempre stati costanti in tutti questi mesi - spiega Ciarapica -. Lo scorso anno in occasione della decisione di convertire gli spazi fieristici in Covid Center in molti si opposero a quella decisione che io continuo a difendere e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Era necessario rispondere con urgenza e attivarsi in fretta per contrastare una pandemia che sapevamo tutti, essere solo all'inizio. Credo, come lo credevo un anno fa, che le divisioni ideologiche non facciano bene e non portino a nulla, tantomeno ai tanti malati che hanno bisogno di un'assistenza veloce, seria e qualificata, soprattutto ora con questa ulteriore ripresa pandemica che non è solo un problema prettamente locale, ma investe tutta Italia e non solo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA