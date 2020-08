Bernardini, Pierdomenico e Rossi in corsa per Ussita

USSITA E' ufficiale sono tre le liste in corsa per le elezioni comunali ad Ussita. La prima ad essere stata depositata è quella che candida a sindaco Guido Rossi, 70enne originario di Cerveteri, ex generale dell'esercito in pensione. La lista si chiama Ussita 2020, insieme per la ricostruzione ed il futuro. In lista sono candidati come consiglieri: Giovanni Marronaro, Enrico Tamburi, Giulio Angelo Bischi, Romolo Martelloni, Valerio Roselli, Carlo Marziali, Adriano Fammilume, Orietta Nori, Valentina Screti. La seconda ad essere depositata è la lista Progetto Ussita, che candida a sindaco Silvia Bernardini, 52 anni già sindaco di Ussita per due mandati. I candidati consiglieri sono: Sandro Arcangeli Conti , Sante Basilli, Valentina Bravi, Paolo Del Brutto, Federica Grasselli, Martina Mitillo, Roberto Napoleone, Alessio Pazzaglia, Samuele Pazzaglia, Otello Petrelli. La terza lista candida a sindaco Monica Pierdomenico, insegnante di 52 anni, già assessore ai tempi dell'amministrazione guidata da Sergio Morosi.

I nomi

La lista si chiama Noi per Ussita, Ussita per tutti, i candidati sono: Vittoria Cianconi, Roberto Farroni, Carlo Fiorelli, Simone Gatto, Mirella Grattarola, Noemi Orazi, Eleonora Pierdomenico. Rossi ha la madre e la nonna originarie di Ussita, che frequenta da molti anni. Silvia Bernardini dopo il matrimonio si è trasferita a Narni, dove svolge la professione di dipendente pubblico ed è stata eletta assessore comunale nel 2017, da questa carica ieri si è dimessa per dedicarsi appieno alla campagna elettorale ad Ussita, sua città di origine dove torna spesso. Monica Pierdomenico, già assessore del sindaco Morosi, in tempi recenti si è impegnata con il comitato di Casali, svolge la professione di insegnante di asilo.

Monia Orazi

