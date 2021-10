«Benissimo l'ordinanza soft ma ora servono controlli anche dopo le due di notte»

IL REPORTAGE

MACERATA L'allentarsi delle maglie sulla movida del giovedì sera lascia nel complesso soddisfatti buona parte degli esercenti che proprio nella serata universitaria per eccellenza trovano le ore clou della loro attività settimanale. Uno dei locali simbolo è senza dubbio il Caffè Centrale, che accoglie con favore la scelta di Parcaroli di consentire ai locali di tirare anche oltre le 2 di notte, seppur senza servire alcolici. «Sicuramente si è capito che se sono aperte le attività come la nostra poi queste fanno anche un'azione di controllo dice Aldo Zeppilli, titolare del locale di punta di piazza della Libertà . È un messaggio che abbiamo cercato di far passare per parecchio tempo e finalmente sempre essere stato recepito. Credo comunque che il problema della movida molesta sia andato un po' scemando dopo l'estate perché con la ripresa delle scuole la serata del giovedì è tornata ad essere prettamente universitaria, una clientela tendenzialmente più tranquilla».

La posizione

«Ci ha fatto piacere - prosegue Zeppilli - la comprensione, da parte dell'amministrazione comunale, del fatto che dopo anni ormai di restrizioni c'è bisogno anche a livello emotivo di essere un po' più morbidi: poi sta anche a noi far passare il messaggio che non esagerare fa sì che non ci siano nuove restrizioni. Giovedì scorso, ad esempio, c'erano tante lauree, ho visto in giro parecchia gente ma molto serena e tranquilla. Il giovedì sera è una serata che ci invidia tutta la provincia, dobbiamo proteggerla». Addirittura entusiastica la reazione di Marco Guzzini di Digusto, soprattutto per la concertazione che si è instaurata tra Comune e commercianti. «A noi in realtà non cambia granché, chiudiamo alle 2 lo stesso perché pensiamo che come orario limite sia adeguato sottolinea il titolare del bar-ristorante in piazza Cesare Battisti ma al di là di tutto dopo la prima ordinanza è iniziato un confronto costruttivo con l'amministrazione comunale che ci è piaciuto molto e di questo dobbiamo ringraziare il sindaco e il resto della giunta ma anche il presidente dei commercianti Giuseppe Romano, che ha fatto un po' da filtro tra le varie istanze. Sembra scontato ma non lo è affatto, spesso chi amministra cerca di reagire con velocità e quindi senza confrontarsi con noi che siamo in prima linea. Ci sono esigenze diverse in campo, tutte con legittimità di essere salvaguardate: quelle dei ragazzi che vogliono divertirsi, quelle dei residenti che pretendono rispetto e quelle di noi esercenti che vogliamo portare avanti le nostre attività. Mi auguro solo continuino i controlli dopo le 2, perché a quell'ora resta solo la parte più piccola ma più rumorosa dei tanti che sono in giro il giovedì sera». Posizione diversa, più critica quella di Fabio Renzetti di Spritz & Chips. «Non credo cambi molto rispetto alla precedente ordinanza, tanto alle 2 resta solo chi ha già bevuto molto, gli altri sono a casa sottolinea uno dei titolari del locale di via Gramsci . È difficile limitare gli orari ai ragazzi dopo quello che hanno dovuto passare per più di un anno. E poi Macerata ha solo il giovedì sera, per il resto sembra la città dei morti viventi. Molti di noi si reggono in piedi con questa serata. Problemi di sicurezza? Noi mettiamo un paio di persone a controllare ogni giovedì e poi ci siamo noi due titolari sempre con l'occhio vigile. Ci si organizza per evitare problemi. Fondamentali sono i controlli delle forze dell'ordine, prima, durante e dopo le 2».

Marco Pagliariccio

