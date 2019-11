«Bene l'apertura della Ztl ora puntiamo sugli eventi»

IL RILANCIO

MACERATA Da domani porte aperte alle auto in centro per cinque ore al giorno. Fino al 29 novembre e poi dal 7 gennaio fino al 20 marzo si circola dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20 durante la settimana, mentre la Ztl rimane valida h24 il sabato, la domenica e nei festivi. Una decisione presa dalla giunta per dare ossigeno al settore commerciale alla vigilia del periodo natalizio. Basterà per ridare vigore al centro storico, per riportare gente a passeggio sui viali e davanti alle vetrine? Forse no, rispondono in coro i commercianti. Ma è un passo (piccolo) nella giusta direzione. Cosa serve in più? Eventi, eventi eventi. Un cartellone ricco e di richiamo, a partire da questo Natale.

Le opinioni

«L'apertura della Ztl può essere un buon primo passo per una ripresa del centro - spiega Tiziana Cardinali di Linea G , così si dà modo ai cittadini di arrivare vicino ai negozi. Seppur parziale ci aiuti, anche perché è triste vedere tutti questi locali chiusi». «L'apertura della Ztl era attesissima - conferma Milena Ibro della botique Ibro anzi dovrebbe essere aperta h24 ogni giorno, per tutto l'anno. È necessario aprirsi in una città come questa, non chiudersi». Dunque, per molti questa apertura è quello che ci voleva soprattutto per facilitare la clientela, ma non tutti sono dello stesso parere. «Sono stato il primo ad essere favorevole alla pedonalizzazione del centro, - afferma Giancarlo Travaglini dell'attività Travaglini ma ho assistito solo ad una progressiva chiusura. Dubito che un'apertura così poco chiara ci aiuterà». «Non credo che l'apertura della Ztl cambi qualcosa, - ribadisce Federica Sberna della cartoleria Scarabocchiando sono le iniziative a fare la differenza, tant'è che confido nel periodo natalizio piuttosto che nell'apertura della Ztl». Tra i tanti pareri, anche quelli di chi pone l'accento sul commercio e sulle attività. «Le fasce orarie della Ztl non facilitano le attività commerciali, anzi, - dice Alessandra Cerfoglio dell'erboristeria Verde perciò quello di cui ha bisogno il centro storico è una riqualificazione commerciale, per incentivare il commercio e le nuove aperture». C'è chi chiede più servizi. «Ci vogliono più attività commerciali e servizi diversi così da spingere la gente a venire qui, - dice infatti Flora De Angelis di Joie e non parlo della Ztl, ma anche di semplici navette di collegamento tra i parcheggi e il centro, per facilitare gli spostamenti». Se sulla Ztl, in particolare sulla riapertura soft al traffico, i pareri non sono univoci quello su cui praticamente tutti concordano è la necessità di organizzare iniziative per richiamare gente.

Le iniziative

«Le tante iniziative che propone l'amministrazione sono una risorsa importante per il centro e per noi, - conferma Giulia Marcotulli del negozio di abbigliamento Giulia.Emme esattamente come i mercatini francesi, grazie ai quali il passeggio non è mancato. Spero che, come il 2018, il Natale sia altrettanto ricco di eventi con piazza della Libertà sempre gremita». «Le manifestazioni e gli eventi sono importanti non solo per la città, - prosegue Alberta Tognetti di Talmone ma anche per tutta la provincia e per noi commercianti. C'è gente lungo le strade e nei negozi, ed è questo che ci auguriamo anche per il futuro, non solo per il periodo natalizio». «Gli eventi a Macerata non mancano, - racconta Marco Mosciatti della Pizzeria del Corso e la prova sono i tanti giovani che vengono a Macerata, e non si tratta soltanto di universitari, bensì di ragazzi provenienti da tutta la provincia; e credo che questo sia un punto di forza». Per adesso non resta che godersi queste ultime ore dei mercatini francesi, per poi attendere i preparativi dedicati al Natale.

