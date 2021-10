Bando Pinqua due progetti sono in attesa dell'ok ai fondi

MACERATA Quindici milioni di euro del bando Pinqua (Programma Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare), si è in attesa di conoscere se anche gli altri due progetti presentati (del valore di 15 milioni di euro ciascuno) saranno finanziati dal bando ministeriale. «Tra gli obiettivi del bando Pinqua ci sono la riqualificazione e la riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e all'incremento dello stesso - ha spiegato l'assessore Silvano Iommi -, la rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili sia pubblici che privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico; il recupero e la valorizzazione dei manufatti storico-documentali abbandonati, in funzione di supporto e sostegno alla fruizione informata, alla manutenzione e alla buona gestione del contorno naturalistico dell'ambiente costruito».

I progetti

«Sono otto gli interventi del progetto - denominato Torresana - che si è aggiudicato l'importante finanziamento: il recupero e la realizzazione di una casa del parco e museo della città nell'ex chiesa di Santa Maria in Torregiana, il recupero della fonte storica Santa Maria Maddalena, il recupero dei manufatti storici medioevali dei reperti di architetture sotterranee, la realizzazione di un laboratorio di colture autoctone nell'area verde, la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto, la realizzazione di un polo Erp presso il Centro Universitario Sportivo, la realizzazione di tre cavalcavia in legno per la ricongiunzione di vari percorsi pedonali, il recupero funzionale dell'ex fabbrica metalmeccanica Cappelletti come luogo espositivo in un quadro di maggiore attrattività e fruibilità della parte di parco di Fonte Scodella servita dal recuperato percorso di contrada Torregiana». Il Comune è inoltre in attesa di conoscere l'esito del bando sulla Rigenerazione Urbana, trasmesso al ministero competente per il triennio 2021-2023, con il quale sono stati presentati progetti per un importo di 20 milioni di euro, denominati Accesso al Castrum Maceratae.

