AVVIATI I CANTIERI DI RESTAURO DELLA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO A POLLENZA

MACERATA La Diocesi di Macerata accelera sulla ricostruzione di chiese e luoghi di culto. Ad oltre quattro anni dal sisma che ha devastato i nostri territori la competenza sugli edifici di culto che spettava al Mibact è stata trasferita alla Diocesi che potrà così operare in maniera più snella e spedita nella programmazione dei numerosi interventi da effettuare. La novità più importante che riguarda le diocesi del cratere è ricompresa infatti l'ordinanza n. 105 dell'agosto 2020, che attiene alla ricostruzione degli edifici di culto. In tal senso la Diocesi di Macerata, dopo aver preso in esame le 58 chiese che sono comprese nell'elenco, ordinandole per priorità, le quali saranno oggetto di intervento nel corso dei prossimi anni, ha avviato un primo stralcio di 10 progettazioni, coinvolgendo studi professionali del territorio provinciale.

In particolare, a seguito dell'aggiornamento dell'allegato A avvenuto con decreto n. 395 del 30 dicembre 2020 a firma del Commissario straordinario, la competenza dell'intervento sugli edifici di culto già ricompresi nell'ordinanza 38 del settembre 2017, allora spettante al Mibact, è stata trasferita alla Diocesi, che ha così avviato gli studi preliminari alla progettazione per il restauro della Cattedrale di San Giuliano, il duomo di Macerata.

Nel frattempo sono state riaperte la chiesa di Sant'Elena Imperatrice ad Avenale di Cingoli, tramite una messa in sicurezza a finire ai sensi dell'ordinanza numero 23 e le chiese dei Santi Vito e Patrizio e di San Michele Arcangelo a Treia ai sensi dell'ordinanza 32. Di quest'ultima sono aperti il cantiere di San Giuseppe a Macerata nel borgo di Sforzacosta, lavori i cui tempi di esecuzione si sono in parte prolungati a causa di una variante al progetto per opere a completamento dell'intervento strutturale rese possibili con un apporto di risorse da parte della Diocesi. Operativo anche il cantiere di San Nicolò a Moscosi di Cingoli, i cui lavori sono stati interrotti a causa del fallimento dell'impresa esecutrice, ma per il quale la Diocesi e l'Ufficio speciale della ricostruzione stanno collaborando fattivamente per una soluzione che porti presto ad una ripresa delle attività. Con fondi privati invece, della Conferenza episcopale italiana e delle parrocchie, la Diocesi ha recentemente restituito al culto la collegiata di San Donato a Montefano, ed avviato i cantieri di restauro della collegiata di San Biagio a Pollenza e della chiesa di Santa Maria Assunta a Castelnuovo di Recanati, che procedono con regolarità. Sono inoltre in fase di completamento i lavori presso la chiesa di San Giovanni Battista a Porto Recanati. Si è anche in attesa, per quanto riguarda Macerata, dell'avvio dell'intervento presso la Collegiata di San Giovanni in piazza Vittorio Veneto, dove sono disponibili 3,2 milioni di fondi europei Por Fesr. Quando c'è stato il terremoto ad agosto 2016, era in atto nella chiesa un intervento di riparazione con miglioramento sismico.

Il progetto prevedeva opere per 800mila euro, di cui 650mila euro da contributo della Regione e 150mila da contributo della Diocesi. I danni prodotti dal sisma 2016, concentrati questa volta sulla cupola emisferica e sulla facciata, non interessate dal precedente intervento, hanno impedito il completamento dei lavori, e comportato la chiusura. L'attuale accordo, invece, si basa su fondi europei destinati al recupero e riqualificazione di un edificio con un alto valore simbolico. La struttura potrà infatti svolgere il ruolo di cattedrale supplente, fin quando non sarà riaperto il duomo e potrà fungere da aula magna per l'Università, vista l'inagibilità del San Paolo, o auditorium per il Comune, piuttosto che spazio di esposizione per l'Accademia di Belle arti.

Come ha più volte sottolineato il vescovo Marconi, la Diocesi attuando tali interventi persegue lo scopo di restituire alla comunità credente i propri luoghi di culto, che rappresentano anche degli elementi identitari, in realtà, per tutta la comunità civile. Allo stesso tempo è consapevole che questi rappresentano delle opportunità di lavoro significative, che vedono sempre più ampliare ed approfondire i soggetti coinvolti, tra professionisti, specialisti, imprese ed artigiani. Questa missione, per così dire sociale, nel tempo difficile della pandemia, non è affatto secondaria. Il restauro di questi monumenti, terminata l'emergenza sanitaria, rimarrà tra l'altro come plusvalore sul territorio, per la valorizzazione dell'indotto turistico, con ricadute positive sul piano economico.

