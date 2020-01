avremmo bisogno di un'attenzione maggiore alla sistemazione del manto ma anche di qualche dissuasore dato che le auto corrono a folle velocità». In altri punti di Macerata invece il problema riguarda i marciapiedi. Anziani costretti a dover fare attenzione a dove mettono i piedi, spaventati nel percorrere un determinato tratto di strada perché rischiano di cadere. Passeggini dei bambini o carrozzine di persone con disabilità che devono cambiare lato della strada per proseguire il percorso in sicurezza.

Gli interventi

«Sono stati programmati una serie di interventi su tutto il comparto di via Barilatti e nelle vie accessorie; tra queste c'è anche via Pietro Capuzi spiega l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Narciso Ricotta -. Siamo andati a rifare strade e marciapiedi che non si toccavano da decenni e parliamo di un intervento molto consistente che richiede un lungo tempo per la messa in atto. In questo periodo dell'anno le temperature purtroppo sono molto basse e quindi i lavori, in alcuni punti della città, non sono stati ripresi. Appena si tornerà a medie più consone ripartiremo immediatamente». «Le segnalazioni dei cittadini sono assolutamente giuste ma rappresentano il particolare osserva Ricotta -. La notizia sta nel fatto che dopo vent'anni che in alcuni punti della città non si procedeva con l'asfaltatura, noi lo stiamo facendo». I lavori che riguarderanno il rifacimento del manto stradale di alcune vie della città sono degli investimenti relativi a delle manutenzioni straordinarie, realizzati tramite dei mutui. «A breve inoltre annuncia l'assessore verranno appaltati i lavori per il secondo tratto di via Pace che arriva fino all'intersezione con la strada provinciale che conduce a Montelupone. Sarà interessata dai lavori anche via Pancalducci, nella zona dell'ospedale fino alla rotonda del cimitero. Stiamo inoltre predisponendo due interventi, uno su Sforzacosta e uno a Piediripa, relativi alla sistemazione di alcune arterie. C'è insomma un ciclo di manutenzioni continuo proprio perché solo la continuità di questi interventi può permettere ai cittadini di avere delle strade in condizioni accettabili. Non possiamo fare delle manutenzioni spot». Infine il Comune ha anche messo in progetto un investimento per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti nei punti in cui si verificano maggiormente sinistri stradali: «saranno interessate via Matteo Pantaleoni, via Roma e altre arterie del capoluogo» conclude Ricotta.

Alessandra Bastarè

