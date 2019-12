Avevano in auto 2 chili di eroina in manette i corrieri dello sballo

LA PREVENZIONE

MACERATA I Viaggiavano su una Bmw con due chili di mini Mars del valore di 400 mila euro sul sedile. Bloccati all'uscita dell'autostrada A14, in tre sono finiti in manette. Le barrette erano state nascoste sotto i giacconi, ai carabinieri è bastato scartarne una (delle 126 totali) per capire che dentro l'involucro invece del cioccolato c'era un ovulo di eroina purissima del tipo brown sugar.

Gli arresti

Dritti in carcere sono finiti tutti e tre gli occupanti del mezzo: l'uomo che era alla guida, Simone Pellegrini, 45enne di Recanati, la fidanzata Irene Pettorino, 34 anni anche lei recanatese, seduta sul sedile passeggero anteriore, e un pakistano di 21 anni Saleem Gul, residente a Trieste, seduto dietro con le buste di Mars all'eroina accanto. Il prezioso carico è stato scoperto nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano quando numerosi sono stati gli accertamenti su strada effettuati dalle pattuglie dell'Arma che hanno controllato complessivamente 130 persone. In totale una trentina di carabinieri sono stati impiegati in un articolato dispositivo con posti di controllo che monitoravano l'area compresa tra la città di Macerata e la costa civitanovese fino a Porto Recanati.

Il blitz

E poco prima delle 16 al casello autostradale, uscita di Porto Recanati, durante uno dei controlli, i carabinieri hanno fermato una Bmw nera serie 1 con tre persone a bordo: una coppia recanatese e un pakistano. Dalle verifiche sui documenti tutti e tre sono risultati avere precedenti di polizia per stupefacenti. Non solo. In quel frangente i tre sono apparsi piuttosto nervosi, troppo per chi non aveva alcunché da nascondere, così i militari hanno deciso di effettuare accertamenti più approfonditi sia nei confronti dei tre, sia all'interno dell'auto. E proprio sul sedile posteriore della Bmw, nascosti sotto ai giubbotti i carabinieri hanno trovato un sacchetto di plastica con all'interno sette buste di mini Mars, ciascuna contenente 18 pezzi. Una delle confezioni era parzialmente aperta e dentro s'intravedeva qualcosa di bianco. È bastato scartarlo per appurare che di cioccolato lì dentro non c'era niente. E come quello tutti gli altri 125 pezzi sono risultati essere ovuli di eroina brown sugar purissima. Ogni ovulo ne conteneva quasi 17 grammi, per un peso complessivo di 2,115 chili. Lo stupefacente, risultato di qualità di pregio, una volta tagliato e venduto al dettaglio avrebbe fruttato un volume d'affari di circa 400.000 euro.

La scoperta

A quel punto tutti e tre sono stati controllati, Pellegrini e Pettorino addosso non avevano droga ma solo i rispettivi telefoni cellulari che sono stati sottoposti a sequestro, il pakistano invece, oltre al cellulare, aveva nascosto dentro agli slip un involucro di carta stagnola con all'interno 12 grammi sempre di eroina. Tutti sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi, sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si terrà questa mattina in Tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni. Pellegrini e Gul sono stati tradotti al carcere di Montacuto ad Ancona, mentre Pettorino è stata trasportata alla casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro. Sono difesi dagli avvocati Luciano Pacioni, Orietta Vissani e Donato Attanasio che questa mattina li affiancheranno in udienza.

I controlli

Continuano dunque i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Macerata, guidato dal colonnello Michele Roberti. Anche sotto le festività natalizie gli uomini del Reparto Operativo e della Compagnia di Macerata, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Porto Recanati e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova sono stati impegnati in un massiccio servizio coordinato a largo raggio che ha inferto un pesante colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'intensificazione dei controlli (che proseguiranno anche nei prossimi giorni) risponde a mirate indicazioni del procuratore capo Giovanni Giorgio.

Benedetta Lombo

