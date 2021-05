Avanti il restyling dell'ex Upim il locale è pronto a farsi in sette

IL RILANCIO

MACERATA Cambio di programma per i locali ex Upim a Macerata. L'impatto del Covid sul mercato ha di fatto reso necessaria una diversa organizzazione della struttura in almeno sette spazi. Nelle prime intenzioni della nuova proprietà, la società tolentinate Cardinali Marco e C. Sas, l'ex Upim avrebbe dovuto ospitare un unico grande gruppo commerciale, si era parlato nei mesi scorsi dell'interesse di una grande catena di franchising, intenzionata a trasferire la propria attività nel centro storico della città. I lavori di restyling sono partiti lo scorso febbraio.

Le carte

A cambiare le carte in tavola nel frattempo è stata però la pandemia, che ha rimesso in discussione le iniziali prospettive: «Il nostro obiettivo era e resta quello di terminare i lavori entro la stagione estiva - spiega l'imprenditore Marco Cardinali -. Il Coronavirus non ha ritardato per fortuna il cronoprogramma nel cantiere, che resta quello che avevamo prefigurato, ma ha però cambiato lo scenario del mercato. La nostra strategia si è dunque dovuta adattare in corso d'opera alla situazione attuale».

La strategia

L'idea iniziale era quella infatti di non modificare troppo l'organizzazione interna degli spazi della struttura, mantenendo un unico ambiente per quel che riguarda il piano più nobile, quello su Corso Matteotti, a due passi dalla Loggia dei Mercanti e da piazza della Libertà: «Non volevamo snaturare, per così dire, questo piano dell'Ex Upim - continua ancora Cardinali -, ma attualmente i grandi marchi hanno indirizzato la loro attività sempre in modo maggiore verso l'e-commerce, cercando di individuare ampi spazi nelle zone industriali delle città allo scopo di utilizzarli come magazzini di stoccaggio. Dopo il Covid, le vetrine di questi gruppi sono diventati i siti web o i social». Va ricordato come l'impresa ha dato slancio a un luogo simbolo della città dopo anni di contrattazioni andate a vuoto e interessi disattesi. Una scommessa importante su Macerata e sul centro città. La Cardinali Marco e C. Sas ha anche donato uno dei tre piani, quello che si affaccia su via Armaroli, allo stesso Comune di Macerata: «Quella della suddivisione è una scelta che ho cercato di evitare fino all'ultimo - aggiunge l'imprenditore -. Abbiamo già ricevuto delle richieste ma siamo ancora in tempo e a disposizione di quanti avessero bisogno di ambienti più grandi».

I locali

I setti locali per ora previsti andranno dai 40 agli 80 metri quadri su un totale di 460 metri quadrati: «Ci siamo basati sulla nostra esperienza imprenditoriale e non ci sono preferenze di genere sulle possibili tipologie che andranno valutate. Per il momento potremo ancora fare delle piccole modifiche prima di presentare il progetto di suddivisione all'Amministrazione comunale. Ogni attività avrà una sua visibilità e un suo ingresso indipendente - conclude -, nel frattempo stiamo ultimando la vecchia richiesta per l'intervento sulle facciate, sulle vetrine e sui solai nei tre piani, dopodiché presenteremo il nuovo progetto con le relative planimetrie, contando di essere pronti per la fine di settembre».

