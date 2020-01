Aumenta l'export dei beni alimentari

MACERATA Calo per l'import/export delle aziende maceratesi. Un calo nel commercio estero attenuato solo dalla discesa ancora maggiore delle importazioni, per un saldo positivo dello 0,7% rispetto al 2018. Approfondendo i settori dove le esportazioni diminuiscono troviamo il riscontro delle maggiori crisi economiche e produttive che caratterizzano la storia recente del nostro Paese. Il calo delle esportazioni nella provincia di Macerata è infatti dovuto soprattutto al sistema moda (prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori: -16,9 milioni di euro pari a -3,5%) e agli elettrodomestici (apparecchi elettrici: -17 milioni di euro, -11,8%). «Come ad ogni inizio d'anno bisogna lasciarsi però con una nota positiva che fa ben sperare - spiegano dalla Cna - ed allora vogliamo sottolineare come le diminuzioni dell'export di questi due settori sono compensate dalla crescita dell'export di vari altri importanti settori, tra cui: macchinari e apparecchi (+7,3 milioni di export), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+3,5 milioni di euro), sostanze e prodotti chimici (+5,1 milioni di euro), computer, apparecchi elettronici e ottici (+3,5 milioni di euro)».

