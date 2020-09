Aule e mense domani summit per la Mestica e l'Alberghiero

CINGOLI Ultimo sforzo per aprire le scuole in sicurezza sia nelle aule che nelle mense, come nei trasporti: dall'Istituto Comprensivo Mestica (circa 750 alunni tra bambini e ragazzi) all'Alberghiero Varnelli (763 iscritti), al Liceo Giacomo Leopardi (111 studenti). Previste per domani due riunioni per definire gli ultimi interventi. Ma entriamo nei dettagli partendo dall'Istituto Comprensivo. Per i trasporti scolastici per le scuole dell'Infanzia e della Primaria al momento tutto resta invariato, cioè come l'anno scorso. Le uniche modifiche adottate in queste due scuole riguardano i doppi turni alle mense dei plessi di Cingoli capoluogo e Villa Strada. E domani, come detto, ci sarà un incontro con l'Asp 9 di Jesi e il gestore del servizio mensa per definire i dettagli dove è previsto il doppio turno. Mensa che inizierà, per la prima volta, il primo giorno di scuola. Mentre per la Secondaria di primo grado domani i soggetti interessati si incontreranno con la Crognaletti (servizio autobus) per mettere a punto gli orari dei pullman. Tutte le misure che saranno adottate avranno la condivisione della dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo e del responsabile di sicurezza della scuola. Dunque le lezioni riprenderanno dopo un lavoro impegnativo iniziato addirittura ai primi di luglio.

