Auditorium, musica ed eventi la biblioteca diventa un salotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CULTURAMACERATA La biblioteca Mozzi Borgetti è pronta a diventare la piazza del sapere di Macerata. È questo l'obiettivo che l'amministrazione comunale vuole perseguire per il polo culturale di piazza Vittorio Veneto, la declinazione concreta della visione di città che il sindaco, Romano Carancini, e la sua giunta hanno rispetto alle politiche culturali. Giunta che, per questo motivo, ha dato il via libera al programma di allestimento degli spazi interni della biblioteca, approvando i progetti esecutivi delle forniture degli arredi e...