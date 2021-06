Attraggono le proposte culturali del capoluogo

MACERATA La proposta culturale per i turisti a Macerata sembra promossa ancora una volta da maceratesi e turisti. Nell'ultimo fine settimana sono stati diversi i gruppi prenotati che hanno approfittato della tappa maceratese per fare visita ai musei e alle tante occasioni culturali presenti in città. Tra questi anche turisti da Trento senza contare il folto gruppo di tour operator e giornalisti russi arrivati sabato grazie alla Regione. La retrospettiva dedicata alle opere del futurista Tullio Crali, inaugurata già da alcuni giorni, sarà ancora visitabile al Palazzo Buonaccorsi fino al 30 agosto, dal martedì alla domenica; stessa possibilità di visita anche per il museo della Carrozza. L'Arena Sferisterio resterà aperta sempre dal martedì alla domenica, ore 10-13 e 15-19; mentre l'area archeologica di Helvia Ricina necessita di prenotazione alla mail info@maceratamusei.it. Come è noto, la stagione lirica del Mof 100x100 Sferisterio si svolgerà dal 23 luglio al 13 agosto con la messa in scena delle opere di Verdi, Aida e La traviata. L'estate maceratese sarà stagione di grandi concerti in Arena. Insomma una proposta ricca e variegata che ha richiamato in città, anche nell'ultimo weekend parecchi turisti, nonostante il grande caldo di questi giorni. Da sabato è peraltro attivo anche un nuovo sito internet del comune di Macerata pensato a posta per il turista in cui sono reperibili svariate informazioni sulla città con una facilità di fruizione che invoglia nella navigazione.

