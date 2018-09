«Attese e rinvii per un esame radiologioco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DENUNCIA MACERATA Amarezza per trovarsi davanti un muro nella sanità. È lo stato d'animo espresso da una cittadina in una lettera in cui racconta la sua odissea. «Ho una lombosciatalgia e lunedì il medico di famiglia prescrive una lastra urgente. Con l'urgenza il Cup deve trovare un posto entro 72 ore. Dopo 30 minuti in attesa scopro che le prenotazioni urgenti vanno fatte all'ospedale più vicino. Sono di Chiaravalle, mi reco a Jesi. Qui accettazione mi blocca: l'impegnativa non è corretta. Chiedo di parlare col radiologo, il Cup non...