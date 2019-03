«Assurdo applicare prezzi bassissimi in quel parcheggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA MACERATA Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini torna sulla querelle dei parcheggi in centro. «Applicare prezzi bassissimi per un parcheggio che di fatto ti porta in piazza è assurdo e difatti non succede in nessuna città, sia sostenibile che no, nel mondo. Nello stabilire le tariffe dei parcheggi è infatti logico applicare prezzi molto bassi ai parcheggi esterni e prezzi alti ai parcheggi come il parcheggio centro storico. Voglio tralasciare l'aspetto economico che avrebbe bisogno di pagine di...