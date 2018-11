Assalto nella villa di un'anziana La rapinatrice è la vicina di casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZATREIA Sfonda di notte la porta a colpi di cesoia e urla: «Dammi 50 euro e non ti faccio niente, sennò chiamo gli altri che sono fuori». Notte da incubo per un'anziana di 77 anni che vive da sola e che nonostante la paura ha tentato fino all'ultimo di bloccare la porta. Erano le 23.40, Maria Vittoria Severini si era da poco messa al letto e aveva spento le luci, ma non si era ancora addormentata quando ha sentito dei rumori sordi. «Sbattevano forte e ho pensato subito, Madonna, questi sono i ladri», ha raccontato ieri mattina...