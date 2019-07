Asfalto sbagliato a Sforzacosta Si rifanno i lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀMACERATA Sarà risistemato il fondo stradale in alcuni tratti della vecchia statale 77 all'ingresso del centro abitato di Sforzacosta per chi proviene da Macerata. L'intervento sarà realizzato nella notte tra il 5 e la mattina del 6 agosto prossimi, mettendo così fine a una situazione che aveva sollevato più di una lamentela da parte degli automobilisti all'indomani del completamento delle opere. Il manto stradale in alcuni tratti si presenta infatti ondulato e provoca veri e propri sobbalzi in chi lo percorre. Nel settembre...