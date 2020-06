Asfalto e luci per via Mattei «Progettiamo altri due tratti»

LA VIABILITÀ

MACERATA «Su via Mattei lavori importanti sono stati già realizzati e c'è un progetto ben delineato di completare la manutenzione mentre sulla terza corsia in salita Villa Potenza-Montanello non ci sono problemi legati alle risorse, che ci saranno quando l'intervento partirà». L'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, rivendica quanto fatto su questi due fronti, di arterie che sono prioritarie per quel collegamento intervallivo che sarà davvero funzionale una volta che sarà costruito anche il tratto Pieve-Campogiano che consentirà il raccordo con la superstrada Valdichienti. «Ricordo che si è operato su via Mattei con un intervento molto impattante afferma l'assessore- in attuazione di un progetto relativo alla sicurezza stradale, che è consistito nella creazione di una rotonda in prossimità dello svincolo per il tribunale dove avvenivano spessissimo incidenti anche gravi. Poi è stato fatto il rifacimento dell'asfalto per un ampio tratto, si è proceduto alla sostituzione dei guard rail laterali e centrali che sono il top della sicurezza attuale poi sono stati effettuati lavori anche per la pubblica illuminazione. Ora ci sono progetti e finanziamenti per la realizzazione degli altri due tratti che, da un lato va verso Santa Lucia e dall'altro verso via Roma. E' chiaro che questi progetti abbiano bisogno di un loro iter per essere attuati, ma rassicuro la minoranza e soprattutto i cittadini, che la sistemazione completa di via Mattei resta tra quelle che sono le nostre priorità».

Il progetto

Così come non c'è alcun indietreggiamento sul progetto che riguarda la terza corsia in salita Villa Potenza-Montanello. Un intervento strutturale simile a quello realizzato sul tratto di via Bramante che da Piediripa sale sino a Vallebona e che avrà lo stesso impatto: l'ampliamento del senso di marcia in salita, marciapiedi, fermate per l'autobus e un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Disponibili 2,5 milioni di euro, di cui un milione residuo dei Piani di ricostruzioni.

Lo sviluppo

«E' una fake news quella di chi dice che abbiamo tolto i soldi da questo progetto spiega Narciso Ricotta- per destinarli alle nuove piscine. Questa amministrazione, pur con la contrarietà di alcuni esponenti del centrodestra, si è attivata per sviluppare la terza corsia che era ferma da anni. Lo abbiamo rimesso in moto, è stato completato, ha superato i controlli della Provincia ed ora siamo nella fase di trovare un accordo bonario coi proprietari dei terreni o di passare all'esproprio per poter aprire poi il cantiere. Fase che necessita di un po' di tempo, quindi l'intera cifra disponibile non potrà essere spesa tutta nell'anno corrente. Al contrario, siccome la gara per la piscina si farà adesso, in quanto è tutto pronto, l'accantonamento di 500mila euro è stato usato per questo ma appena partirà la terza corsia ci saranno tutti i soldi necessari per quest'opera. Non un problema di risorse ma di procedure che sono diverse».

L'intervento

L'assessore ricorda anche che questo intervento non sarà semplicemente limitato a costruire una terza corsia in salita. «Nel progetto sono previste infatti conclude Ricotta- fermate dell'autobus urbano su piazzole esterne alla carreggiata, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraversamenti pedonali protetti e barriere antiacustiche a protezione dei residenti in quella zona. E anche un marciapiede che congiunge Villa Potenza a via dei Velini, unificando idealmente e concretamente la frazione alla città. Un recupero completo di quel tratto di strada».

