Asfalti, marciapiedi e aree di sosta restyling a Piediripa e Sforzacosta

I LAVORI

MACERATA Non solo le strade del capoluogo, ma pure le frazioni sono al centro del restyling di asfalti e marciapiedi. Come annunciato già nei mesi scorsi dall'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, anche le frazioni di Piediripa e Sforzacosta saranno oggetto tra pochi giorni di opere di riqualificazione. Per quanto riguarda Piediripa, le strade interessate sono via Po e via Arno per una cifra stanziata di 270mila euro. Sforzacosta vedrà invece la zona sia residenziale che industriale oggetto dell'intervento di rifacimento che comporterà un investimento dell'amministrazione di 135mila euro.

La situazione

Per quanto riguarda la zona residenziale e produttiva di via Po e via Arno la situazione attuale è caratterizzata da un degrado generalizzato sia dei marciapiedi che delle strade legato alla vetustà delle opere di urbanizzazione che si manifesta con fessurazioni diffuse sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi accompagnato dalla sconnessione e disallineamento di molti tratti sia dei cordoli in travertino che del piano viabile dei marciapiedi.

I parcheggi

Nell'area dei parcheggi posti sulla zona centrale di via Arno ci sono tre esemplari di pino domestico che con le radici affioranti hanno sollevato il piano viabile, creando vistosi dossi e sconnessioni che rappresentano situazioni di potenziale pericolo sia per i pedoni che per i veicoli e rendendo di fatto inutilizzabile sia l'area di sosta che il marciapiede limitrofo. Per tornare ad usufruire in tutta sicurezza dei marciapiedi e delle aree di parcheggio sarà necessario l'abbattimento dei tre pini, il ripristino del piano viabile del parcheggio e la completa demolizione e ricostruzione del tratto di marciapiede interessato. Situazione analoga anche lungo il marciapiede adiacente l'area verde costeggiato da una fila di alberi, la quale, con il passare del tempo, è stata invasa dall'erba e dalle radici risultando di fatto impraticabile. Per non interferire con le radici presenti e quindi con la stabilità degli alberi questo tratto di marciapiede sarà dismesso e sarà creato un percorso alternativo all'interno del giardino. Nei restanti tratti di marciapiede l'intervento di manutenzione riguarderà la rimozione dell'asfalto esistente tramite fresatura, il riallineamento dei cordoli sconnessi o la loro sostituzione nel caso non siano recuperabili e, infine, la posa del nuovo tappeto di asfalto.

Le opere

Come opere complementari saranno sistemati i pozzetti e le caditoie stradali oltre al rifacimento della segnaletica. La durata dei lavori è stimabile in un periodo di 90 giorni. Per quanto riguarda invece la frazione Sforzacosta le strade interessate ricadono sia nella zona residenziale che nell'area industriale. Nella zona residenziale l'intervento consiste nella manutenzione di parte di via Pannaggi e un tratto di marciapiede lungo la Sp 77 che collega il borgo alla zona residenziale confinante con il territorio comunale di Pollenza. Su via Pannaggi si effettuerà il rifacimento del tappeto di asfalto stradale. Sono inoltre previsti nuovi passaggi pedonali tra l'area a verde e la zona residenziale posta al confine con Casette Verdini utilizzando le aiuole spartitraffico come isole salvagente e la realizzazione di scivoli sui marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche.

La manutenzione

Nella zona industriale, considerata la grande estensione della superficie stradale e nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse disponibili, si prevede la manutenzione delle vie che presentano maggior grado di usura corrispondenti a tratti di via Kennedy e via Gagarin. Su queste strade si procederà alla fresatura e la successiva stesa di uno strato di tappeto con conglomerato bituminoso tradizionale. Su via Giovanni XXIII, in corrispondenza delle abitazioni, è inoltre prevista la manutenzione di un tratto di marciapiede tramite fresatura e riasfaltatura. In ogni caso, come opere complementari si provvederà alla sistemazione dei pozzetti e delle caditoie stradali e al rifacimento della segnaletica. La durata dei lavori prevista è di 60 giorni.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

