Asfalti e nuovi marciapiedi parte il cantiere in via Murri Poi Collevario e zona Pace

I LAVORI

MACERATA Manutenzione delle strade, più sicurezza per i pedoni, rinnovo degli asfalti. Il Comune, con l'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, mette mano al pacchetto di lavori che nei prossimi mesi terranno banco in città. Interventi che andranno a migliorare la viabilità e, appunto, la sicurezza di automobilisti e pedoni. Ci sono opere in partenza, opere che inizieranno in primavera e lavori che invece sono in corso di svolgimento come la sistemazione del marciapiede in via Murri dove il cantiere è stato avviato nei giorni scorsi.

Il marciapiede

Si tratta di lavori di sistemazione e regolarizzazione del marciapiede in via Murri, nel tratto che dall'incrocio del Palavirtus conduce al parcheggio Garibaldi, per circa un chilometro. L'opera, affidata alla ditta Giemme snc, consiste nella pulizia dalle erbe infestanti, nella regolarizzazione del sottofondo e nella realizzazione definitiva della pavimentazione; l'importo complessivo dell'intervento è di 30mila euro. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di gennaio.

L'opera

«Con questa opera completiamo la viabilità di via Murri che era stata lasciata senza marciapiede e costringeva i pedoni a camminare sulla sede stradale ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. L'intero intervento è stato finanziato con residui di bilancio del 2021 e questo è motivo di soddisfazione dal momento che mette in evidenza l'oculatezza con la quale vengono gestite le risorse senza ricorrere a indebitamento. Anche quest'anno proseguiremo l'opera di miglioramento dei percorsi pedonali e della viabilità perché riteniamo che la manutenzione debba essere fatta in modo costante e diffuso e non concentrata a fine mandato». Tra i lavori programmati per le prossime settimane c'è un corposo intervento di rifacimento dell'asfalto e di sistemazione dei marciapiedi in via Spalato. «Faremo anche tutto l'adeguamento per l'accesso ai disabili con rampe specifiche sui marciapiedi. L'intervento complessivo prevede un investimento di circa 300mila euro», specifica l'assessore Marchiori. Altro lavoro è previsto in zona Pace, con particolare riguardo a via Bianchini dove è previsto il rifacimento di strada e marciapiedi per 140mila euro. «Abbiamo previsto a Collevario il ripristino di tutte le asfaltature e la sistemazione contro il cedimento per dissesto idrogeologico, in via Verga. L'intervento è di circa 630mila euro e prevede lavori sia dal lato del campo sportivo sia dal lato del parco. E poi verranno rifatti diversi marciapiedi e percorsi pedonali nella zona. Diciamo che in questo caso è un investimento sulla rigenerazione urbana che abbraccia sia la viabilità che il discorso pedonale». Infine c'è da segnalare il cantiere di via Santa Maria della Porta in pieno centro storico. «In questo caso - spiega l'assessore Marchiori - rifaremo il sottofondo e la pavimentazione, continuare a rattoppare non ha più senso su questa strada, abbiamo optato per un intervento complessivo. L'investimento sarà di 180mila euro. Lo faremo in estate probabilmente, e quasi certamente lo divideremo in due tranche così la viabilità non viene interrotta completamente. Ma questo lo dobbiamo programmare e vedere bene nelle prossime settimane. Quello che posso dire è che c'è massima attenzione alla manutenzione delle strade e alla sicurezza dei pedoni. Cerchiamo di programmare interventi attesi che vadano nella direzione di migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni».

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA