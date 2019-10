Asfalti a macchia di leopardo strade groviera per le buche

IL REPORTAGE

MACERATA Asfaltature incomplete, a macchia di leopardo, altre assenti ingiustificate. In diverse zone di Macerata la situazione è tutt'altro che ottimale. E tra i punti critici ci sono via Mattei, via Pancalducci, i quartiere Collevario e Pace, e la strada che porta a Villa Potenza. Alcune strade sono di competenza del Comune, altre dell'Anas. La questione infiamma anche il dibattito politico.

La critica

Il consigliere comunale e provinciale di Fratelli d'Italia, Paolo Renna, boccia la manutenzione stradale. A suo dire, responsabilità della Giunta Carancini e dirette all'assessore Narciso Ricotta, tacciati di adottare sul tema, nel migliore dei casi, «una strategia prettamente pre elettorale». Per Renna sono frequenti le «amnesie» nei lavori effettuati: «Non me ne voglia Ricotta, ma sembra l'assessore ai lavori pubblici a rate - ha detto -, gli esempi da fare sono molteplici, come continue e giuste sono le lamentele della cittadinanza. Basti pensare a via Mattei, in particolare verso le rotatorie prossime all'area commerciale, oppure alla galleria e verso via Roma. Non solo, lungo tutta la strada ci sono pericolosi dislivelli. L'asfalto (depositato solo superficialmente) della stessa via Roma è ormai da rifare, per non parlare di via Pancalducci. Parliamo dello stato di conservazione di uno degli ingressi alla città - ha aggiunto Renna - e quindi di un biglietto da visita che non rende merito alla bellezza di Macerata».

Le altre situazioni

Continuando a citare le altre situazioni che ha «potuto verificare con mano» e sulle quali ha registrato «la frustrazione di chi vi abita», il consigliere di Fratelli d'Italia descrive la situazione dei quartieri Pace e Collevario come ormai «senza scusanti», con lavori «fuori tempo massimo». Se la prende ancora con l'amministrazione poi nel caso di due delle arterie principali per Macerata, ma di competenza di Anas: «Il Comune dovrebbe battere i pugni per ottenere l'efficiente manutenzione della cosiddetta lunga di Villa Potenza e di via La Pieve - ha affermato ancora Renna -, i disagi che si creano sono uno dei motivi che spingono le persone a non recarsi in città». L'accusa di asfaltare secondo «interessi elettorali» viene ribadita, poi, nell'osservare come alcune asfaltature «hanno riguardato soltanto delle viuzze e non delle arterie centrali, lasciate alla deriva».

Le testimonianze

Recandosi alla Pace ci si accorge come i residenti siano pressoché concordi nell'individuare le maggiori problematiche della zona nell'alta velocità e nelle condizioni del manto stradale dalla scuola Enrico Fermi alla chiesa parrocchiale. «Qui invece del conta passi abbiamo il conta buche - ha scherzato Alex Torresi, uno dei gestori del Bar Pistello -, non capiamo perché l'asfaltatura si sia fermata da tempo in via Pantaloni, mentre da questa parte del quartiere sarebbe addirittura impensabile, senza effettuare un giro enorme lungo le mura, tentare di raggiungere il centro con un passeggino, vista anche l'assenza in molti tratti di marciapiedi o del loro stato. Paradossale, anche se positiva - ha concluso -, l'asfaltatura delle traverse, prima di aver provveduto a sistemare interamente la stessa via della Pace».

La posizione

Non è d'accordo sulla condizione di via Pancalucci, invece, la titolare del negozio per animali Scodinzolando Giada Compagnucci: «Devo dire che esistono situazioni peggiori, come nel caso di Villa Potenza o del quartiere Collevario - ha detto -, in via Pancalducci i clienti si lamentano più dei marciapiedi, ma se devo evidenziare un aspetto importante, segnalo la pericolosità per i pedoni di attraversare la strada sulle strisce pedonali di fronte al mio negozio. Arrivando in velocità del cimitero - ha precisato -, le auto molto spesso non rallentano entrando senza frenare in via Severini». A Collevario sembra prevalere la rassegnazione: «Penso che una parte di via Verga fra poco potrebbe sprofondare - ha dichiarato Antonella Pettinari della lavanderia Cossiri riferendosi, in particolare, al tratto nei pressi dell'ingresso al campo sportivo -, ma la parte della strada che continua a sud del quartiere è stata asfaltata. Condizione pessima anche per via Montale, impossibile da percorre con passeggini o biciclette».

Andrea Mozzoni

