Artigianato in sofferenza Macerata diventa un caso per il boom di chiusure

MACERATA Sono 205 le aziende artigiane cessate nel Maceratese al 30 giugno 2021 secondo il focus dell'Ufficio studi Confartigianato Marche, in collaborazione con l'Ufficio studi nazionale. Su un totale di 10.149 imprese, sono inoltre 165 le nuove iscritte con un rapporto iscrizioni-cessazioni pari a - 40 unità. «Il dato salta indubbiamente all'occhio se lo confrontiamo con quello della altre province, dove le chiusure sono state 68 nell'Ascolano (con invece un saldo di +17) e 80 nel Fermano (+43) - dice Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Macerata - Ascoli Piceno - Fermo -, ma credo che vada letto anche alla luce di alcune considerazioni: l'impatto ancora forte del sisma del 2016 su di un territorio colpito nella quasi sua totalità dei Comuni al quale si aggiunge la crisi del comparto calzaturiero che sta ancora soffrendo molto (le Marche non sono state inserite tra le regioni che accederanno alla decontribuzione del 30%, ndr.). Senza dimenticare che il report si riferisce a un arco temporale caratterizzato dagli effetti della seconda ondata del Coronavirus».

Per Menichelli, tuttavia, ci sono ottimi segnali che fanno ben sperare per la seconda parte dell'anno, a partire proprio dal fatto che l'andamento positivo dell'estate in corso lascia intravedere una rinnovata fiducia non solo per i dati sul turismo: «Molte aziende con titolari di impresa avanti con l'età, viste le condizioni generali, hanno preferito chiudere ed è mancato il ricambio generazionale - continua -. Al contempo, si evidenzia una nuova vitalità su altri settori per l'avvio di realtà in parte motivate dalla voglia di fare imprenditoria, dall'altra dalla necessità di reinventarsi costretti dalle difficoltà dell'uscita dal mondo del lavoro che, nonostante il divieto di licenziamento in parte nelle aziende più piccole c'è comunque stata. Il numero di cancellazioni nel Maceratese rimane enorme, come detto, ma credo che questo dato vada osservato in un periodo temporale diverso iniziando magari proprio dalla fine del terzo trimestre, al 30 settembre».

Quali sono, dunque, i segnali che fanno pensare a una ripartenza: «La scia della crisi potrebbe essere ancora lunga, ma la forza e la capacità di reagire dell'artigianato e delle micro e piccole imprese, il nostro saper fare, faranno la differenza e questo cambio di passo avverrà solo grazie all'unione di tutti i soggetti, pubblici e privati - spiega ancora Menichelli -. In generale, la candidatura delle Marche al finanziamento Cis Sisma ha visto la trasmissione al Ministero e a Invitalia di 130 progetti per un totale di 910 milioni di euro, con iniziative dedicate all'ambiente, a progetti di cultura e turismo, trasporti e mobilità, oltre che di riqualificazione urbana e infrastrutture sociali ed economiche. Dovremo poi entrare nel merito delle singole progettazioni, ma si tratta già di un'ottima risposta che speriamo si traduca in una soft economy compatibile con le aree dell'entroterra Maceratese».

Una zona in cui il terremoto continua a essere un freno nella ripartenza: «Il 2021 sta segnando la svolta nella ricostruzione, con l'apertura di tantissimi cantieri - continua Menichelli -. Anche il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta un'opportunità da cogliere per le piccole e medie imprese. Saranno previsti, infatti, Interventi di rigenerazione delle aree del terremoto, con una dotazione finanziaria specifica di un miliardo e 780 milioni di euro a carico del Recovery Fund-Pnrr; un miliardo sarà per la progettazione pubblica e la parte restante (la cosiddetta scheda 2) riguarderà le imprese. Se consideriamo che tra le quattro regioni le Marche rappresentano la parte più grande colpita del cratere e la provincia di Macerata quella più danneggiata, molti di questi soldi coinvolgeranno, appunto, il Maceratese». Quali sono i rischi che potrebbero sorgere? «Essenzialmente sono due, la capacità effettiva di essere organizzati per spendere questa mole di denaro e il rischio, al quale dobbiamo contribuire tutti a evitare, di spenderli male. Per far fronte a questo dobbiamo essere in grado fin da subito di mettere in campo un solido pacchetto di progettazioni».

