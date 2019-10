Arrivano le nuove spycam parchi sorvegliati speciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PREVENZIONEMACERATA Sessanta le telecamere già installate in giro per la città nel corso del 2018. Ora se ne aggiungono altre venti per un totale di ottanta occhi elettronici attivi sul territorio. L'investimento, per questa seconda fase, è stato di 59.550 euro finanziato al 50 per cento dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei Patti per l'Attuazione della sicurezza urbana, che l'Amministrazione comunale di Macerata ha firmato nel 2018 in Prefettura. Soldi che si aggiungono ai circa 200mila euro investiti interamente...