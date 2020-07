Arrivano i primi turisti del Mof gli alberghi tornano a respirare

L'ACCOGLIENZA

MACERATA #BiancoCoraggio. Era stato reso noto già dallo scorso anno il tema del Macerata Opera Festival 2020. Qualcosa nel frattempo è inevitabilmente cambiato. La pandemia, il lockdown, un'estate anomala, un festival per forza di cose ridimensionato. Ma il coraggio per andare comunque avanti a Macerata non è mancato.

La stagione

Partirà dopodomani, il 18 luglio la stagione lirica allo Sferisterio, una delle punte di diamante della città e della stagione estiva marchigiana. Don Giovanni, Il Trovatore, i concerti, il palco dello Sferisterio sarà di nuovo calcato da un numero cospicuo di artisti, fortunatamente. Già si vedono in giro i turisti, già le strade, i vicoli, la piazza cominciano a popolarsi. Si respira l'atmosfera tipica del Mof. In versione nuova, più sobria, con le distanze e con numeri sicuramente non paragonabili a quelli dello scorso anno. Ma la città vive. E questa già è una buona notizia. Ci sono meno stranieri e più italiani, molti arrivano da altre regioni. Abbinano la serata allo Sferisterio alla visita della città, dei suoi monumenti, delle sue bellezze. Tirano un sospiro di sollievo gli alberghi. Il 2020 non è paragonabile agli anni scorsi. Ma è meno peggio di come molti lo avevano immaginato. A parlare sono alcuni albergatori della zona che cercano di non darsi per vinti. Tra questi, c'è Donato Costantino, che dopo il 15 giugno ha riaperto l'Albergo Arena, situato in vicolo Sferisterio, proprio dietro l'Arena.

La priorità

«La nostra volontà è quella di esserci sempre, - ha sottolineato Costantino perché i nostri clienti sono la priorità, quindi non solo siamo tornati aperti ma ci siamo adeguati a tutte le norme richieste. Qualcosa sta iniziando a muoversi, e non solo grazie ai ragazzi che vengono a dare gli esami, ma anche perché con il Macerata Opera Festival comincia a girare gente e turismo, tant'è che per sabato, anche se non siamo al completo, ci sono dei feedback positivi a dispetto delle previsioni pessime di cui eravamo convinti fino a qualche tempo fa. Come già detto, si visita Macerata per un motivo, quindi ben vengano gli eventi, sono comunque qualcosa. La nota dolente, è che anche lunedì ci sono arrivate delle cancellazioni da parte dei turisti stranieri, però cerchiamo di andare avanti». Uno spiraglio di luce in fondo ad un tunnel che sembra infinito, ma se prima non si riusciva a vedere la fine, ad oggi forse qualcosa sta cambiando, lo dimostrano anche i gruppi di artisti che cominciano a ripopolare timidamente le vie del centro. Lo conferma anche Marta, receptionist dell'Hotel Lauri in via Tommaso Lauri, nel cuore del centro storico.

Le prenotazioni

«Per il primo weekend della stagione lirica le prenotazioni non sono mancate, - ha raccontato la ragazza e stanno cominciando anche ad arrivare per i prossimi weekend. A chiamarci sono sia turisti stranieri, sia italiani, quindi sì, possiamo dirci contenti anche se certo, rispetto allo scorso anno ci sono delle differenze». Eppure, anche se con molte differenze e problematiche diverse rispetto al 2019, Macerata si sta preparando al meglio per il Mof, dal momento che anche le vetrine dei negozi potranno essere abbellite con i costumi di scena delle opere rappresentate sul palco dello Sferisterio. Si cerca, dunque, di alleviare il peso di un periodo difficile da dimenticare, e lo sa bene anche Alberto Colavito, della guest house e B&B Camere Pallotta, situato nell'omonima via sempre nel capoluogo maceratese.

Il calo

«È stata la stessa Confalberghi a dichiarare come il calo del fatturato sia stato mediamente dell'80% quest'anno, - ha spiegato Colavito e posso confermare che almeno per quanto mi riguarda, a giugno ho avuto un calo almeno del 70%. Per noi albergatori di Macerata, la stagione estiva con i moltissimi eventi allo Sferisterio è un periodo fondamentale, tant'è che negli scorsi anni, come ad esempio nel 2019, già ad oggi avrei avuto la struttura al completo già da molto tempo. Mentre ad oggi purtroppo non è così, non sono contento ma cerco di vivere alla giornata, anche perché alla fine stiamo cominciando a lavorare, qualche cliente chiama, si informa, prenota. L'approccio è diverso, la situazione è cambiata, ma è pur sempre qualcosa».

Giulia Baldini

