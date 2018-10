Aprire un'attività? Un incubo Labirinto di oltre 80 pratiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAMACERATA Crearsi un lavoro? Un'impresa, e non da tutti. Di quelle da far impallidire i miti del decathlon; sì, perché il numero delle prove da superare è inimmaginabile. Solo qualche esempio: per aprire un bar a Macerata occorrono 71 adempimenti che coinvolgono ben 26 enti con cui si ha a che fare ben più di una volta; per un salone di acconciatore sono solo 65 ma gli enti coinvolti restano sempre 26. Per chi ambisce ad aprire un'autofficina, invece, il numero di adempimenti si impenna fino a 86 con una trentina di enti...