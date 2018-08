«Appuntamento per la Tac? A Pergola e chissà quando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀMACERATA Prenotare una Tac, un'autentica odissea per una donna maceratese che, al termine di una infinita e lunga serie di telefonate al numero verde del Centro unico di prenotazione, ha finito per desistere dall'impresa. E, forse, la prestazione la farà in un centro privato a pagamento. Non è il primo e non sarà neppure l'ultimo caso che segnala un grande disagio dei pazienti nei rapporti con la sanità pubblica: con il Cup che, invece di fare quell'opera di snellimento delle liste di attesa per gli esami, diventa quasi un puzzle...