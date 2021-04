APPIGNANO «Piena trasparenza sui contagi». La giunta replica al consigliere di opposizione Luca Buldorini, ribadendo di aver «costantemente informato i cittadini sull'andamento dei contagi. In continuo contatto con la rete dei medici di medicina generale, in collaborazione con polizia locale e carabinieri, e con l'ausilio della Protezione civile - spiega -, si è sempre attuata un'attività sia di controllo sia di allerta nei confronti della popolazione». Inoltre, ricorda che «Appignano ha promosso un contributo del 60% al cittadino che esegue celermente il tampone molecolare, a seguito di tampone rapido positivo, per accelerare le misure di isolamento e tracciamento e bloccare il prima possibile i contagi. Gli attuali positivi di Appignano, sono il risultato di focolai familiari, dove i contagi avvengono in diverse situazioni, spesso in ambienti lavorativi». Sulla donazione fatta da Buldorini alla scuola e all'asilo di 4 termoscanner, la giunta ribadisce che «non sono questi la soluzione». E sul punto vaccini in paese, ricorda che «già prima della campagna vaccinale, in collaborazione con l'Inrca, avevamo proposto alla Regione l'oratorio parrocchiale, col beneplacito del parroco, per le vaccinazioni. Questo a dimostrazione che il nostro intento è collaborare con la Regione, a vantaggio di tutti i cittadini. Visti tali dati epidemiologici, torniamo a rivolgerci a tutti i concittadini, di avere massima attenzione e di rispettare le regole anticontagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA