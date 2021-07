APPIGNANO Il direttivo di Fratelli d'Italia di Appignano e il consigliere comunale Felice Munafò «sono soddisfatti della acquisizione di un grosso immobile da parte del Comune di Appignano in un'asta». «Questo palazzo - sottolinea Munafò - insiste nel vecchio nucleo del paese ed è stato abbandonato per anni. Un consiglio comunale a porte chiuse ha autorizzato all' unanimità il sindaco alla partecipazione all'asta». Il consigliere comunale Munafò, del Gruppo La Testa, sottolinea inoltre «la possibilità che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Calamita si è creata nell'avere a disposizione uno spazio molto grande che potrà essere utilissimo alla comunità appignanese. Possibilità che precedenti amministrazioni si sono lasciate sfuggire preferendo, per esempio, costruire un teatro comunale fuori del paese e lontano dal centro abitato. La collaborazione tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale porta a iniziative che possono risolvere i problemi della comunità o dare soluzione a necessità sempre maggiori della cittadinanza. Polo scolastico nuovo e moderno, servizi pubblici sanitari, uffici pubblici più fruibili. Tutte nuove possibilità da prevedere e sfruttare. Il completo immobilismo delle precedenti amministrazioni non hanno risolto una delle molte necessità della comunità appignanese. Fratelli d'Italia di Appignano auspica che questo clima di collaborazione continui tra maggioranza e opposizione. Opposizione, ad Appignano, che in Regione è maggioranza e con i fatti dimostra la sua voglia di cambiamento».

