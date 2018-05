Appaltopoli, sedici indagati Gli imprenditori nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAMACERATA Appalti pubblici aggiudicati illecitamente, la Procura chiude le indagini. Sono 19 (di cui 16 indirizzati a persone fisiche) gli avvisi di garanzia inviati a imprenditori edili, direttori dei lavori, tre societ├á e a un finanziere in pensione, a conclusione di una complessa indagine condotta dalla Finanza. L'attivit├á che ha visto impegnati per oltre un anno i militari del Nucleo di polizia tributaria provinciale, guidato dal tenente colonnello Andrea Magliozzi, si ├Ę tradotta in 45 capi d'imputazione contestati a vario...