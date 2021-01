App, steward e più autobus il rientro in classe fila liscio

LA SCUOLA

MACERATA L'aumento dei bus a disposizione degli studenti, lo spiegamento di forze dell'ordine e steward al terminal di piazza Pizzarello e negli altri punti critici, la giornata di pioggia che ha consigliato ai ragazzi un rapido ingresso a scuola. Componenti che hanno fatto sì che la prima giornata del rientro in aula del 50% degli studenti delle scuole superiori si sia risolta positivamente.

La viabilità

Tutto è filato liscio, la stessa circolazione ed il traffico non hanno subito rallentamenti nonostante l'aumentato numero di mezzi su strada: distanziamento e file per salire sui pullman sono stati rispettati, così come non si sono registrati assembramenti di ragazzi in attesa di entrare a scuola o più tardi di risalire in pullman. Gli unici richiami che steward e personale Contram, nonché agenti della polizia locale, hanno effettuato nei confronti degli studenti sono stati legati al divieto di fumare in tutta l'area del terminal di piazza Pizzarello. Ma numericamente si è trattato di casi limitati che non hanno superato le dita di una mano. A Macerata hanno agito una ventina (30 in tutta la provincia) di steward e personale aggiuntivo a terra della Contram, ben 19 agenti di polizia locale che hanno monitorato non solo piazza Pizzarello e giardini Diaz ma tutte le zone considerate più critiche della città per accesso e deflusso degli studenti, non solo quelli delle superiori tornati ieri in presenza.

Il sindaco

Lo stesso sindaco Sandro Parcaroli ha voluto verificare in prima persona l'andamento di questa mattinata molto temuta alla vigilia. «Insieme al comandante della polizia locale e al presidente della Contram ha affermato Parcaroli- ho fatto un giro all'uscita dalle scuole e ho potuto notare il rispetto delle norme da parte degli studenti. Per la ripartenza delle lezioni al 50% l'Apm ha messo a disposizione altri due autobus e anche la Contram ha intensificato le corse. I controlli della polizia locale, all'ingresso e all'uscita delle lezioni, continueranno pure nei prossimi giorni». Anche il comandante della polizia locale, Danilo Doria, ha espresso soddisfazione per come si è snodata questa mattinata che ha visto il ritorno in aula di migliaia di studenti provenienti dall'hinterland provinciale oltre che dallo stesso capoluogo. «Non nego che la pioggia ci abbia dato una mano ha detto Doria- nel senso che i ragazzi quando sono arrivati coi pullman si sono diretti rapidamente verso i propri istituti proprio perché il meteo non invitava a stare troppo all'aperto. Solo un centinaio di giovani ha atteso all'ultimo prima di varcare la soglia della scuola. E' chiaro che l'ingresso, arrivando i ragazzi scaglionati, è andato meglio dell'uscita. Ci siamo concentrati tra piazza Pizzarello e giardini Diaz dove c'è la massa degli studenti ed abbiamo verificato come tutti indossassero la mascherina: solo qualcuno l'abbassa quando fuma una sigaretta ma devo dire che stavolta non c'è stato neppure questo problema. Solo tre studenti sono stati individuati con la mascherina abbassata e la sigaretta in bocca e sono stati richiamati. Con questo bacino di utenza e questa flotta dei bus su strada abbiamo anche verificato che a bordo dei mezzi non c'erano studenti in piedi». Ben 19 gli agenti utilizzati a presidio non solo dell'area Terminal-via Cioci-giardini Diaz, ma pure di tutte le altre zone della città dove impattava il ritorno a scuola degli studenti.

L'impegno

«E' chiaro che una decina di agenti sono stati impegnati tra ingresso e uscita nell'area del terminal conclude Doria- senza però trascurare il resto delle scuole cittadine. E' chiaro che nei prossimi giorni questa stessa attenzione continuerà fino a che non andrà a regime il sistema». Da parte sua la Contram, oltre a mezzi e personale aumentati, ha sfruttato le moderne tecnologie. «Per la prima volta ha detto il presidente, Stefano Belardinelli è stato utilizzato un bus autopulente fatto di un tessuto che si igienizza grazie al sole. Ci siamo anche dotati su diversi mezzi di conta persone automatici. Siamo stati attenti anche al rispetto del divieto di fumare nell'area del terminal. Questo evita l'abbassamento delle mascherine. I carichi a bordo sono stati molto regolari, forse anche per la pioggia che ha spinto alcuni genitori a recuperare i figli in auto. Questo ha alleggerito le presenze che nei prossimi giorni crediamo risaliranno sia grazie al meteo sia per il recupero dell'abitudine all'uso dell'autobus».

Mauro Giustozzi

