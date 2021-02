APIRO Tutta la comunità chiede la riapertura della Collegiata di Sant'Urbano in Piazza Baldini (chiesa a stile barocco a tre navate, risalente al XVII secolo), sede anche del prestigioso museo pinacoteca all'interno della sacrestia, chiusa causa i danni del sisma del 2016. Si tratta della chiesa principale del paese, da sempre punto di riferimento della comunità sia religiosa che civile. E il suo museo pinacoteca con all'interno diverse opere d'arte, quadri, suppellettili sacre in argento, antichi documenti e paramenti liturgici, riveste un'importanza significativa sul piano turistico. La chiesa è della Diocesi di Camerino e il finanziamento è stato stanziato, ma pare che il progetto stia rimpallando tra l'Ufficio Ricostruzione e la Soprintendenza. I soliti rimpalli burocratici. I lavori essenzialmente riguardano il ripristino della volta e i rinforzi sulle mura perimetrali. E proprio per dare il via all'intervento, il Comune di Apiro ha terminato i lavori di messa in sicurezza di alcuni suoi locali da utilizzare come deposito temporaneo per le opere d'arte attualmente conservate all'interno della Collegiata. Insomma sono pronti. La spesa prevista era di 26 mila euro, di cui 20mila arrivati dalla Regione. Dunque si aspetta la Diocesi di Camerino per decidere il trasferimento delle opere d'arte dalla Collegiata al deposito.

leo. mass.

